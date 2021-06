La sensual foto de Ludwika Paleta desde la playa

Ludwika se encuentra vacacionando en Punta Cana (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

Quien continúa disfrutando de sus vacaciones en las paradisiacas playas de Punta Cana en República Dominicana es Ludwika Paleta, quien lleva algunos días mostrándole a sus seguidores hermosos paisajes y a ella misma tirada sobre la arena en completa relajación.

La protagonista de la serie de Netflix Madre solo hay dos ha estado compartiendo algunas fotografías donde aparece sin compañía y en ropa de playa. Hace un par de días consintió a sus admiradores con una fotografía en la que se le ve con un traje de baño color negro y ahora volvió a mostrarse, esta vez con un bikini del mismo tono.

“Un rayito de sol alegra el día de cualquiera, gracias @lettychomertraveladvisor por organizar las mejores experiencias de viaje”, escribió al pie de la foto que ya suma miles de likes.

A sus 42 años, la actriz ha dejado ver que conserva una figura esbelta (Foto: Instagram/@ludwika_paleta)

Con su publicación, la actriz de 42 años recibió múltiples halagos de sus seguidores pues además de lucir un cuerpo torneado, Paleta apareció sin un rastro de maquillaje y la cara lavada, dejando ver al público que conserva un rostro bien cuidado y llevando la edad con orgullo.

“Estás hermosa, mi amor”, “Sólo tú das muestras de lucir sexy y con clase”, “Qué elegancia hasta en la playa”, “Tan hermosa como pocas” son algunos de los comentarios que los seguidores de la actriz de ascendencia polaca le hicieron llegar en respuesta a su publicación.

Con 3 millones de seguidores en Instagram, la esposa de Emiliano Salinas declaró recientemente que no dejaría de usar bikini ni aunque pasara de los 70 años, dicho que quedó confirmado con las recientes publicaciones que han causado furor entre sus fanáticos.

La imagen que provocó suspiros entre sus admiradores (Foto: Instagram@Ludwika_paleta)

Su hermana Dominika Paleta y compañeras del medio como Mariana Seoane y Gloria Calzada también le han dejado ver lo bien que se ve, abonando a alcanzar la cantidad de 108 mil likes al momento.

Y es que estas fotos donde la actriz luce su belleza la han hecho sentirse confiada de ella, pero no siempre fue así, pues hubo momentos en su vida donde sintió con cumplir con las expectativas y estándares estéticos de la industria del entretenimiento.

Recientemente Paleta reveló que sufrió inseguridades físicas en el pasado, algunas incluso provocadas por productores que le exigían bajar de peso. Así lo dio a conocer la actriz de Guerra de likes y No sé si cortarme las venas o dejármelas largas por medio de un clip compartido en sus Instagram Stories, donde habla de cómo se tuvo que enfrentar a no sentirse “bonita”, así como problemas de peso que tuvo en el pasado.

"¿Un cafecito?". escribió la actriz al pie de esta foto publicada el 16 de junio (Foto: Instagram/@ludwika_paleta)

Ludwika mostró una fotografía donde aparecen dos muñecas, cada una con diferente complexión física y a raíz de la imagen reflexionó: “Ojalá que cuando yo era niña, hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia”.

La actriz que comenzó su carrera durante su niñez afirmó que algunos de sus seguidores han puesto en duda las declaraciones que ha hecho sobre su pasado: “Mucha gente me contestó: ‘Pero, ¿pues tu qué? Si tú eres rubia y tienes los ojos azules’. Y yo les puedo decir que cuando estaba creciendo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita”.

En 2021, Ludwika estrenó dos proyectos "Madre sólo hay dos" y "Guerra de likes" (Foto: ludwika_paleta / Instagram)

Las declaraciones que la actriz reveló sobre su pasado no se limitan al ámbito personal, sino que también lo sufrió en su ambiente de trabajo: “Yo llegaba a la oficina de algún productor o alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían: ‘Tienes que bajar de peso’, y tenía muchísimos complejos al respecto”, confesó.

Ludwika cuenta con una amplia trayectoria en el medio del espectáculo. Nacida en Cracovia, Polonia, llegó a México a los dos años de edad cuando le ofrecieron trabajo a su padre como violinista en el país. A los once participó en el papel con el que la recuerda su público contemporáneo: María Joaquina Villaseñor en la exitosa telenovela de 1989 Carrusel de Televisa.

SEGUIR LEYENDO: