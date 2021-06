Entre lágrimas, Adrián Uribe recordó pobreza y sus años como payasito adolescente

Adrián Uribe se acaba de convertir en padre de una niña (Foto: Instagram: adrianuribe)

Este domingo se estrenó un episodio más del programa La entrevista con Yordi Rosado, donde el comunicador ha dado muestra de sus dotes de entrevistador al lograr indagar en la vida privada y aspectos poco conocidos de los famosos.

Ahora tuvo como invitado a uno de los comediantes más populares de la televisión mexicana, quien a lo largo de casi dos décadas ha aparecido permanentemente a cuadro ganándose un lugar en el aprecio del público, se trata de Adrián Uribe, conocido por el público principalmente gracias a su personaje de “El Vítor”.

El momento más emotivo de la charla fue cuando el locutor de Exa FM le dio a su invitado una nariz roja, dando pie a que le contara un pasaje poco conocido de sus inicios, cuando aún desconocía la fama y buscaba foguearse en el ámbito del espectáculo:

En la emotiva plática los dos personajes brindaron por los buenos momentos (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Así le dijo el ex Otro rollo: “Quiero hacerte unas preguntas, pero no quiero que me las conteste el Adrián Uribe del 2021, quiero que me las conteste el Adrián que empezó a trabajar, a tomar sus clases de teatro, que estaba haciendo ese primer nombre de Chistín”, expresó en relación al personaje cómico del actor.

Ante la invitación fue Uribe quien se mostró sensible y relató cómo fue su incursión a los 16 años haciendo espectáculos en “el show del Caballo Bayo”, ganando sólo “160 pesos por una hora y media” de rutina.

El conductor de 100 mexicanos dijieron habló entonces en presente y en primera persona, como si fuera el momento en que, de adolescente, buscaba ganarse la vida haciendo reír al público:

“Quiero que me vaya muy bien, quiero ser actor, que la gente me vea, triunfar, tener un show, que me reconozca, que me pidan autógrafos. Pero, sobre todo, ayudar a mi mamá y comprarle su casa”, comenzó a narrar el actor a quien se le nublaron en ese momento los ojos.

Recientemente el actor reveló que su personaje de "Vítor" surgió anteriormente a darse a conocer en la televisión (Foto: IG @adrianuribe)

El comediante surgido en televisión del programa La hora pico luego confesó que en aquel momento de su vida, hace más de 30 años, quería demostrarle su valor “a toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas o que se burlaba de mí cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas a hacer el aseo o cuando nos preguntaban que dónde nos habíamos ido de vacaciones”.

Y es que Uribe recordó que llegó a tener vivencias familiares no muy agradables, por lo que su deseo, antes de la fama, era contribuir en el gasto familiar y así evitar discrepancias: “Veo que a veces hay pleitos y que mi papá se pelea con mi mamá, y a veces he visto que mi papá ha tratado mal a mi mamá... Obviamente no me gusta y no me gusta ver sufrir a mi mamá y a mis papás por dinero, y me gustaría ayudarlos”, recordó.

Además, Adrián dijo que deseaba trascender “como un hombre que, a pesar de ser humano con defectos, todos los días hizo lo posible por ser mejor ser humano, para ser mejor papá, ser mejor hijo, hermano, ser mejor artista”.

Uribe se mostró "agradecido con la vida" por haber cumplido sus sueños profesionales (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Ante las palabras de honestidad expresadas por el comediante, fue Rosado quien le mostró su admiración: “Todo lo que estás diciendo lo tienes hoy y ha sido un camino nada sencillo, pero con mucha alegría y mucha felicidad”, expresó.

Uribe recalcó que él siempre “decretó sus deseos” que hoy son toda una realidad: “(Decía a mi mamá) algún día te voy a comprar tu casa, cuando pasaba enfrente de Televisa decía: algún día voy a trabajar aquí, algún día quiero hacer una gira en Estados Unidos, que la gente vaya. Ahorita yo les doy shows en las casas, algún día ellos irán a verme, pero no sólo a nivel profesional. Todo lo que yo he deseado tarde o temprano se ha materializado”, expresó el actor.

