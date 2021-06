Neil Patrick Harris, actor de “How I met your mother”, presumió vacaciones en Quintana Roo

Neil es conocido por su papel como Barney Stinson (Foto: IG @NPH)

Neil Patrick Harris, mejor conocido por protagonizar a Barney Stinson en la serie estadounidense “How I met your mother (Cómo conocí a tu madre)” recientemente vacacionó en Playa del Carmen, Quintana Roo.

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido actor compartió el sábado pasado una serie de imágenes donde se le observa plácidamente sentado al sol con un sombrero, así como algunos retratos de sus hijos con look veraniego.

De acuerdo con la publicación, Neil habría sido invitado a un exclusivo hotel para celebrar el cumpleaños de su esposo, David Burtka.

“Cuando nos invitaron a celebrar el cumpleaños de David en el resort el mes pasado, no estábamos seguros de qué esperar. Pero fue un viaje maravilloso. Albercas, playas, excursiones y comida [..]Estoy feliz de publicar fotos que en el fondo son memorias para toda nuestra familia”, recalcó.

El actor fue a celebrar el cumpleaños de su esposo (Foto: IG @NPH)

Por su parte, Burtka mostró hace un par de semanas cómo fue su celebración en México. Con una playera muy colorida y mariachis de fondo que entonaron “Las mañanitas”, la célebre familia bailó y cantó alrededor de una lujosa habitación llena de velas.

Tras agradecer a la agrupación mexicana, Neil, quien se encuentra grabando a modo de selfie, se despide y señala que es hora de los regalos.

La boda de Neil y David

El comediante y actor Neil Patrick Harris contrajo matrimonio con David Burtka en Italia el sábado 6 de septiembre de 2014. Ambos son padres de los mellizos Gideon y Harper.

De acuerdo a E! News ambos novios lucieron trajes de Tom Ford. En tanto, Pam Fryman, directora y creadora de la popular comedia How I Met Your Mother, ofició la ceremonia, en la cual Elton John cantó en la recepción.

“Estamos felices de confirmar que Neil Patrick Harris y David Burtka se casaron en Italia en una ceremonia íntima rodeados por sus amigos más cercanos y familiares”, informó un representante del actor.

La pareja había anunciado su compromiso en junio de 2011. De hecho, el ganador de un Tony posteriormente aclaró que se habían comprometido cinco años antes pero que habían decidido mantener la noticia en secreto.

Cabe recordar que Neil cobró gran relevancia tras participar en la famosa serie de Fox, al interpretar a Barney Stinson y en noviembre de 2006, el actor se declaró públicamente gay a través de la revista People.

Neil Patrick Harris visitó el programa The View (Foto: Captura de pantalla)

“La mirada pública siempre fue amable conmigo y, hasta hace poco, he sido capaz de vivir una vida bastante normal. Ahora parece que hay especulación e interés sobre mi vida privada y relaciones. [...] me alegra disipar cualquier rumor o malentendido y estoy ciertamente orgulloso de decir que soy un hombre gay satisfecho con mi situación y viviendo una vida plena, y me siento aún más afortunado por trabajar con gente maravillosa en la profesión que amo”, dijo en ese entonces.

Más tarde, Patrick acudió con David Burtka a unos premiso Emmy y después se confirmó su noviazgo.

En 2018, ya casado y con sus hijos, el actor puso un paréntesis en su agenda y planificó unas vacaciones a Argentina. Según el actor, el famoso personaje de “how I met your mother” lo inspiró a querer ir al país sudamericano.

Momentos después de pisar Ezeiza, ya habían trepado a otro avión con rumbo a Iguazú, donde pasaron la Navidad. El fin de semana subió un video en su cuenta de Instagram y resaltó: “¡Visité las cataratas más grandes del mundo!”. Y agregó en el hashtag: “Poderoso, irreal y épico”. Fue visto más de dos millones de veces.

