“A su partido hasta el registro le ayudó a perder”: así suena la hilarante cumbia de Alfredo Adame tras su derrota electoral

Cumbia Alfredo Adame (Video: YT Rafa A. Ybarra)

A una semana de que el polémico Alfredo Adame -quien contendía como candidato para diputado federal de Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP)- perdiera dramáticamente contra su ex cuñada, María del Rocío Banquells, los memes y críticas no han parado. A tal nivel ha llegado la situación que el artista ya cuenta con su propia canción parodiada al ritmo de la cumbia.

A través de Youtube, Rafa A. YBarra dio a conocer una nueva y divertida versión del éxito Tus jefes no me quieren del Grupo Ensamble. En esta canción, el cantante se burló de Adame y recordó que el día de las elecciones sólo recibió un voto en la casilla donde acudió a votar.

“Dicen en Tlalpan que ahi ni lo quieren, obtuvo un voto y fue el de él. Está peleado hasta con Carlos Trejo y el 6 de junio le ganó Banquells. Lo j*den, lo j*den y el mienta madres, le hicieron trampa eso es lo que cree, pero el se dice guapo y millonario, es muy violento y loco también”, se escucha en algunos de los versos.

Asimismo, el youtuber no perdió la oportunidad de mencionar, con el sonido característico de los sonideros, que RSP había perdido el registro por no alcanzar el mínimo de votos.

Campaña Alfredo Adame RSP (Foto: Cuartoscuro)

“Lo que no saben es que a su partido, hasta el registro lo ayudó a perder. Adiós diputación, Alfredo Adame se va a encabronar, ya sin preocupación, Adolfo Infante lo puede scrollear”, dice la canción.

También se mencionan otros incidentes que ha tenido el actor durante su trayectoria política, en específico el momento en que insultó y le gritó a varias personas, mientras se encontraba en labores de campaña.

“Pero el se dice que es muy educado y dice nunca yo me enojaré. Traigo preocupación, Alfredo Adame me va a demandar. Es puro vacilón, es cinta negra me vaya a m*drear”, remarca Rafa A. Ybarra.

El polémico actor y conductor que no llegó ni al 1% de los votos (Foto: Infobae México)

El actor, por su parte, ha estado muy activo desde que perdió la elección en la que se involucró. Tras haber sido derrotado en la contienda electoral del pasado 6 de junio, en la llamada “elección más grande de la historia” de nuestro país, Alfredo Adame denunció que el conteo de votos fue manipulado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, donde se postuló como aspirante a diputado federal de la mano del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

El polémico actor y conductor que no llegó ni al 1% de los votos y que en la misma casilla donde acudió a votar sólo registró un sufragio, se enlazó con el programa Chismorreo para descalificar la jornada electoral y denunciar su caída estrepitosa en las preferencias de los electores.

“No fue una fiesta de la democracia en primer lugar, porque de 93 millones del padrón sólo votaron 52, lo que quiere decir que de ninguna manera fue un éxito. Segundo, obviamente no corresponde el final del cuento a lo que verdaderamente había sucedido antes”, comenzó el aspirante que quedó en el último lugar de la elección frente a sus competidores, quien aseguró que en cierto momento aventajaba a sus rivales con más del 50% de los votos.

El también enemigo de Carlos Trejo “el cazafantasmas”, acusó que los partidos contendientes incurrieron en prácticas proselitistas dejándolo en desventaja: “Muy fácil, hubo mano negra totalmente”, sentenció.

