“Soy fan del desamor”: Diana Fenochio, la nueva figura pop en México

Diana Fenochio, cantautora originaria de Oaxaca, se sinceró sobre sus proyectos y aspiraciones que la posicionan como una de las nuevas cantantes de pop en México.

Abogada de profesión, Diana es una mujer apasionada por la música que inició su carrera artística en el año 2017 con el lanzamiento de su primer disco titulado Azul. Tres años más tarde, la oaxaqueña puso en marcha el proyecto Luces de balcón que dio un giro inesperado por la pandemia y ahora se encuentra estrenando Cuidado, el segundo sencillo de su nuevo material discográfico.

En entrevista para Infobae México, la intérprete de Siempre hay uno confesó que por primera vez decidió hacer un cambio en su fase creativa pasando de escribir canciones sobre el desamor hacia el amor; todo a raíz de la pandemia por COVID-19. Así, la Oaxaqueña lanzó Cuidado, una melodía en coautoría que escribió con sus productores.

"Sombras de amor" es el primer sencillo de su reciente producción (Foto: @dianafenochio/Instagram)

“Me encanta porque es la primer canción de amor que he sacado, todas las demás son de desamor pero esta canción nació en la pandemia. Fue un proceso muy diferente para trabajarla porque (...) me cuesta muchísimo trabajar con alguien a través de una computadora”, comentó.

La joven cantautora explicó que la creación de las canciones para su nuevo su disco conllevó un proceso complicado porque surgió durante los tres primeros meses de cuarentena en los que permaneció en casa de sus padres. Debido a ello, se vio en la necesidad trabajar vía remota y lo que más le costó trabajo fue concordar con sus compañeros a través de redes sociales.

Fenochio mencionó que estaba acostumbrada a escribir sobre desamor, pues es un tema que le atrae mucho y siente que desde sus experiencias pueden conectar con la gente. Sin embargo, por aliento de su madre decidió incursionar en el mundo del amor, un sentimiento contrario del que casi no sabía cómo expresarse.

"Luces de balcón" fue un proyecto en donde la oaxaqueña interpretó sus canciones en compañía de sus amigos en un balcón como escenario siguiendo la popularización de cantar en pandemia. (Foto: @dianafenochio/Instagram)

“Al final, yo soy fan del desamor. Me encantan las canciones tristes pero alguna vez me llamó mucho la atención algo que me dijo mi mamá (...) ´Tu dale tiempo al tiempo, dale calma a la vida porque si cosas tan bonitas salen del desamor, imagínate del amor´”, recordó.

Al ser una compositora, Diana contó que su fuente de inspiración son las experiencias mismas aunado a los recuerdos de baladas que escuchaba con sus papás cuando era niña. Incluso, mencionó que desde pequeña tiene pasión por la música, pues su juguete favorito era un karaoke que le regaló su papá, con el que se la pasaba cantando todo el día.

“Suelo basarme muchísimo en experiencias que estoy viviendo o he vivido antes. Es una especie de catarsis que a mí me sirve además para estar bien emocionalmente pero a parte me gusta muchísimo porque siento que es una manera de conectar con la gente muy real”, dijo.

Además de ser compositora, Diana Fenochio tiene gusto por la escritura de cuentos y novelas. (Foto: @dianafenochio/Instagram)

Además, Diana Fenochio es de las artistas que se involucran en el ámbito creativo de sus videoclips, pues le gusta que todas sus producciones relaten una historia con la que se identifique el público.

“Por lo general trato de ser quien crea la historia y de ahí voy recibiendo sugerencias de mi equipo (...) a mí si me gusta que los videos tengan una historia, sea la misma de la canción o diferente pero me gusta que haya una historia detrás”, externó.

La cantante comentó que inició a escribir música a raíz de su talento para crear cuentos y novelas, gusto que hasta el día de hoy mantiene y piensa en próximamente sacar una compilación de sus relatos. Entre los artistas con los que le gustaría trabajar en un futuro destacan La Oreja de Van Gogh y Yuridia.

