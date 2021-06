Rick y Morty la película podría ser toda una realidad, aseguró su productor

Rick y Morty han estado prácticamente en todas partes, desde las luces de neón de Blips y Chitz hasta The Citadel of Ricks e incluso los horrores de dimensiones alternativas, pero ¿qué pasa con la pantalla grande?

Los fanáticos han estado clamando por una película de Rick y Morty durante algún tiempo, y el escritor/productor Scott Marder mencionó, en una mesa redonda, que hay una posibilidad realista de que la exitosa serie Adult Swim dé el salto a los cines.

“Creo que sucederá, lo hago”. Marder admite. “Sería abrumador. No me sorprendería si algún día anuncian la película”.

Pero hay algunas reservas allí, especialmente con la escala épica de la serie. “Siento que cada episodio es una película”, dice Marder. “Me gustaría ver qué sería diferente en una película, se sentiría como el equivalente a una trilogía. Simplemente empacamos mucho. Tendría que ser bonito, bastante épico”.

“Tendría que ser algo tan grande”, agrega Spencer Grammer, quien interpreta a Summer en Rick and Morty. “Va a ser como una película interactiva en 3D que también tiene como un parque temático... No sé si puedes hacer una película directa. No sería lo suficientemente bueno... Siento que tiene que ser más que eso. "

“Hay tanto en cada episodio que también es canónico y continúa desarrollándose sobre sí mismo durante estas muchas temporadas. Sería difícil sentirse satisfecho con solo una película”, explica Grammer.

Sin embargo, vale la pena señalar que ninguna película de Rick and Morty ha sido confirmada ni se encuentra en ninguna forma de producción.

Sin embargo, el futuro del programa en la pantalla chica es seguro. Un pedido de 2018 de Adult Swim le dio al programa una nueva vida y 70 episodios futuros. La temporada 5 de Rick and Morty, que comienza el 20 de junio, le dará a la serie que nos trajo Pickle Rick y Szechuan Sauce otros 50 episodios para jugar. ¿Después? Un cine cerca de ti podría estar esperando.

