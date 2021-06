Mariana Rodríguez aseguró estar “callando bocas” con el triunfo de Samuel García en Nuevo León

Mariana Rodríguez lanzó un fuerte mensaje a sus opositores y haters después del triunfo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León (Foto: Instagram @marianardzcantu)

Después del triunfo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Mariana Rodríguez ha retomado sus redes sociales para poder hablar de lo que significó para ella ser una de los protagonistas de la campaña de su esposo, Samuel García, y aseguró que todo valió la pena porque está “callando bocas”.

Al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el cual se le dio la victoria virtual al candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, la influencer a través de sus stories en Instagram compartió las dificultades que tuvo para ella el poder sacar adelante una campaña tan importante para ambos.

En su mensaje resaltó que este año ha sido complejo para ellos dentro de la política por los escándalos que los han rodeado desde que, tanto Rodríguez como García, se convirtieron en una pareja popular en redes sociales por su forma de actuar.

Marina Rodríguez tiene claro cómo utilizará sus redes sociales ahora que será primera dama de Nuevo León (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que normalmente Mariana comparte con sus seguidores ese tipo de historias acerca de su vida, esta vez de nuevo desató polémica por la forma en que se expresó de lo que sentía en ese momento, pues más allá de su triunfo, dijo sentirse bien por hacer que sus haters y opositores hayan tenido que silenciarse.

“Yo dejé el corazón en la campaña, hice todo lo que se pudo hacer, Samuel también. Dimos nuestro 100% y lo imposible se hace posible; cuando le hechas todas, todas las ganas del mundo, cuando te vale lo que diga la gente, te vale lo que te empiezan a decir, ‘no, no te va a alcanzar, no vas a poder’. Hoy digo: qué delicia callar bocas”.

La influencer también dijo que se sentía orgullosa no sólo por los logros que Samuel García estaba alcanzando, sino por su propio trabajo, por el que tuvo que atravesar días difíciles, incluso recordó los memes que hicieron de ella por cómo lucía un aspecto cansado.

Mariana Rodríguez habló del triunfo de Samuel García en las elecciones, gracias al cual está "callando bocas" (Video: YouTube/Alex Salazar)

“Entre que el aire me estaba secando los pupilentes y ya no podía del cansancio y de la emoción y quería llorar, y todo. Se me hacían los ojos así (se cerraban), ya hasta hicieron memes”, dijo Mariana.

Rodríguez está próxima a ser la primera dama del estado de Nuevo León y aseguró que no dejará de utilizar a sus redes sociales como siempre lo ha hecho, gracias a las cuales ha logrado volverse viral más de un par de veces, pues sostiene que es gracias a estas nuevas plataformas que ella podrá mantenerse en contacto con los ciudadanos que votaron por su esposo.

Según mencionó, uno de sus principales objetivos como personaje esencial de la política de su estado, es incentivar la participación de los nuevoleoneses y ayudar a la difusión de información, pues “es importante que todos estén, uno, informados y dos, involucrados y participando. No se vale nada más exigir, sino que hay qué participar y tomar responsabilidad”.

Mariana Rodríguez fue acusada de ser la protagonista de la campaña de su espodo, Samuel García, para la gubernatura de Nuevo León (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Se sabe que Mariana Rodríguez participó activamente en la campaña de su esposo, incluso en mayo se abrió una carpeta de investigación en contra de su esposo por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La influencer fue investigada por posible delito electoral de financiamiento de la candidatura del MC en Nuevo León.

A Rodríguez también la acusaron de hacer propaganda a través de las plataformas en las que ella trabaja, pues su cuenta de Instagram cuenta con más de un millón y medio de seguidores. En Facebook tiene otros 200,000 y en TikTok 110 mil. Precisamente por eso en su perfil se dedica, entre otras cosas, a anunciar a diversas marcas, sobre todo de ropa y maquillaje.

