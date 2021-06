Julián Gil buscó a Eugenio Derbez para pedirle consejos de paternidad

Julián perdió la custodia de su hijo (Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil)

Tras la perdida de la custodia de su hijo Matías, Julián Gil decidió acudir a Eugenio Derbez para pedirle consejos sobre paternidad, pues quería saber como fue que el cineasta mexicano sorteó el no estar cerca de su hijo José Eduardo hasta que este fue mayor de edad.

“Me interesa la plática con Eugenio, más de ver cómo manejó las cosas, todos los casos son diferentes por las circunstancias, no es igual, yo no se que le pasó a ellos, hay millones de personas que están pasando, esto, millones de padres y madres que están separadas de sus hijos”, dijo el ex esposo de Marjorie de Sousa para Ventaneando.

Asimismo, destacó que su actual pareja, Valeria Marín, lo está apoyando en todo el proceso y ahondó que su compañía era un soporte para los momentos difíciles que implicaba el no poder convivir con su hijo.

“Ella me apoya, no es un tema que tocamos diariamente, le expliqué y no le hace sentido por qué existe una separación del niño con su padre”, externó Gil.

Julian tiene tres hijos: Julian Jr., Nicolle y Matías (foto: captura de pantalla Instagram/@juliangil)

Cabe recordar que la a relación que tuvieron Julián Gil y Marjorie de Sousa destacó en el medio del entretenimiento por las fuertes declaraciones y revelaciones de su pleito legal. En este sentido, recientemente Julián Gil dijo que su ex pareja padecía de un trastorno mental.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no conscienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”, señaló a Televisa.

De acuerdo a Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

El actor comentó que lleva tres años de los cuatro de vida de Matías sin poder verlo. “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”.

El actor no ve a su hijo (Foto: Instagram @Juliangil )

También fue cuestionado acerca de cómo pasará el día del padre y aseguró que cuenta con el amor de sus otros dos hijos: Julian Jr. y Nicolle, añadió que sus hijos son espectaculares y también tiene el amor de sus madres, y lo celebrará como lo ha hecho las otras fechas: feliz y con la gente que quiere.

En otra entrevista en el programa Hoy Marjorie trató de no tocar el tema sobre un posible reencuentro con Julián, ya que ambos se están trabajando en la misma televisora, sin embargo, sí dejó clara una cosa, pues agradece a todas las personas por los aprendizajes que dejan en su vida.

“Gracias a Dios siempre he estado muy bien, ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento que agradezco a todas las personas involucradas”, explicó evitando responder al inevitable reencuentro con su ex.

Julián Gil perdió la custodia total de su hijo Matías, dejando a Marjorie de Sousa toda la responsabilidad, pero recibiendo el apoyo económico del actor.

En una entrevista realizada en abril de este año para El Gordo y la Flaca el actor dijo que no apelará la decisión: “¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo”.

SEGUIR LEYENDO: