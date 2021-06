Alejandra Ávalos habría sido vetada de “Hoy” por presentarse en “Sale el sol”, aseguró Alex Kaffie

Alex Kaffie anunció que Alejandra Ávalos fue vetada de Televisa por una entrevista en "Sale el Sol". (Fotos: @aleavalos / @kaffievillano)

La cantante de música regional Alejandra Ávalos fue vetada del matutino Hoy por la productora Andrea Doria debido a que se presentó en otra televisora.

Así lo anunció el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna “Sin Lisonja” en el periódico El Heraldo de México. “Por haber ido a ‘Sale el Sol’, Alejandra Ávalos fue vetada en ‘Hoy’. Sí, tras presentarse en el matutino de Imagen Televisión (Canal 3), Andrea Doria (productora de ‘Hoy’) tomó la decisión de vetarla en el matutino de Las Estrellas (Canal 2)”, escribió.

El también conductor expresó que esa decisión le parece innecesaria. “¡Ridícula! Los vetos ya pasaron de moda. Las y los artistas deben presentarse libremente en la televisora que se les pegue la gana”, compartió.

Esta no es la primera vez que la también actriz tiene roces con la televisora de “El Canal de las Estrellas”.

Ávalos narró en una entrevista para Venga la Alegría que cuando la cantante recién había logrado un contrato para grabar su primer disco después de siete años de haber incursionado en la música, Televisa la vetó de sus foros e incluso la quitó de la telenovela en la que iba a participar.

La actriz narró cómo fue que tomó la decisión de probar en otros lares. “Estando en el Show de Rocky, un empresario que llevaba a Luis Miguel a varios shows en la República Mexicana, él me dijo: ‘¿No tienes un disco grabado? y le dije: ‘No, nunca he grabado un disco”, recordó Ávalos.

El productor que se acercó a ella fue Honorio Herrero, quien le ofreció compartir su material con las disqueras con las que tenía contacto. “‘¿Tú estarías dispuesta a que te vete Televisa? Porque yo estoy trabajando con Erika Buenfil y ella se puede poner muy celosa porque yo te haga a ti una producción’ y yo me quedé helada. Le dije: ‘No me importa’”, contó la actriz de Te amo.

Alejandra Ávalos estuvo de acuerdo con que la televisora la vetara, pues su verdadero sueño en la vida era cantar, y no podía perderse de la gran oportunidad que se le estaba presentando.

“Me vetaron cinco años, grabé mi disco, iba a hacer mi presentación en Estrellas de los 80. Y de repente: ‘Pero, ¿por qué no pediste permiso?, ¿estás en algún proyecto?’ Le dije: ‘Sí, voy a empezar la telenovela Lo blanco y lo negro con el señor Ernesto Alonso’ y en ese momento levantó el teléfono y le dijo: ‘Quitas a Alejandra, queda vetada a partir de este momento’”, reveló la actriz que se le informó.

Este periodo de su vida ha estado bajo los reflectores en los últimos días, pues la artista ha revelado no sólo que conoció a Luis Miguel, con quien compartía disquera, sino que incluso hubo un acercamiento romántico entre ambos.

Así lo recordó en una entrevista con diversos medios de comunicación, pues narró que, durante una presentación de El Sol de México a la que incluso había asistido en compañía de su entonces esposo, el actor Fernando Ciangherotti, el cantante le hizo una impactante confesión.

“He estado viendo y he estado en contacto con el maestro Juan Carlos Calderón, sé que te está haciendo una producción nueva y te he estado escuchando porque él me comparte todo lo que tú estás grabando. Quiero que sepas que tú eres como mi alma gemela”, contó la actriz que el intérprete de Suave le dijo.

Según Ávalos, ella rechazó al hijo de Luis Rey, lo que generó un gran malestar en él. La actriz ha confirmado en diversas ocasiones que derivado de ese “amor platónico” fue que Luis Miguel mandó a escribir la canción Tengo todo excepto a ti.

