“Subí más de 10 kilos en dos semanas”: La difícil enfermedad que cambió la vida de Vanessa Huppenkothen

Vannessa Huppenkothen contó sobre el padecimiento de tiroides que la hizo modificar su estilo de vida

Vannessa Huppenkothen es ampliamente conocida por su coberturas en deportes, ya fuese como corresponsal en los juegos olímpicos de China en 2008 o en la actualidad, como conductora del noticiero Sports Center en ESPN. No obstante, la periodista y ex modelo, recientemente contó que padece una enfermedad que ha cambiado totalmente su vida.

Fue durante el Smart Forum Well 360, que Vanessa narró sobre el padecimiento de tiroides que la hizo modificar su estilo de vida y, que a su vez, ha representado todo un reto para ella.

“No me había dado cuenta hasta que fui al Mundial de Brasil, me fui pesando 56 kilos y en dos semanas subí hasta 68 kilos. Dije ¿qué está pasando? Estoy cubriendo un evento, subí más de 10 kilos en dos semanas, el estrés y la falta de sueño y viajar de una ciudad para otra me estaba afectando y no tenía idea de lo que me estaba pasando”, externó Huppenkothen.

Asimismo, añadió que tras esa situación, regresó a México sin comprender que estaba sucediendo, pues también tenía mucho sueño, retenía líquidos y sus ojos tampoco se sentían normales. Aunado a la incertidumbre emocional que atravesaba, la comunicadora intentó hacer dietas y todo tipo de remedios para volver a su peso normal, pero con el paso del tiempo sólo sentía que aunado a sus anteriores síntomas, también su ritmo cardiaco era más acelerado de lo normal.

Esto desembocó en que la periodista fuera a dar en el hospital, lugar en el que le diagnosticaron tormenta tiroidea y posteriormente hipotiroidismo.

Esta enfermedad, según la conductora deportiva, sucede cuando la glándula encargada de regular el metabolismo, el sueño, las hormonas y entre otras cosas tiene alteraciones significativas.

Huppenkothen explicó que encontró un endocrinólogo quién le ayudo con el proceso médico para que pudiera estar mejor (Foto: Twitter/@vanehupp)

“Yo creo que las personas que lo padecemos nos entendemos y no son pocas, son 200 millones de personas en el mundo que padecen de este mal y ¿por qué se desata? Por estrés, por hacer dietas, a muchas mujeres después del embarazo la tiroides se les dispara y, por lo general, las personas que padecemos hipotiroidismo (que la tiroides es muy lenta) somos mujeres”, añadió.

Huppenkothen explicó que encontró un endocrinólogo quién le ayudo con el proceso médico para que pudiera estar mejor y añadió que tardó aproximadamente dos años en alcanzar “el equilibrio”.

es un yoyo: sube y baja, sube y baja y te critican: oye, por qué bajaste tanto, por qué subiste tanto, y estar en la tele es así de ‘oye, como que estás más cachetona’, ‘oye, como que tus piernas están más grandes’, es horrible, aparte no puedes explicarle a todo el mundo lo que te está pasando.

Además, la periodista destacó que su tiroides es lenta, por lo que come cierto tipo de alimentos o frutas que le ayudan a balancear su organismo. También recalcó durante su conferencia la importancia de dormir bien e instó a los asistentes a no realizar ningún tipo de dieta sin el asesoramiento de un especialista.

Huppenkothen reveló que trabajó 9 años en Televisa, por lo que un ciclo estaba llegando a su fin. Además, siempre soñó con tener un noticiero y en la empresa hacían caso omiso de sus peticiones. (Foto: IG/@vanehupp)

Cabe recordar que Vanessa Huppenkothen trabajó muchos años con televisa, sin embargo, tras varios años de su salida de la televisora, la ex modelo reveló en entrevista con Roberto Gómez Junco que el motivo de su retirada se debió a la sexualización que sufrió.

“En Televisa me cansé de ser sólo la chavita guapa que salía en bikini”. Ante esta declaración, la periodista dijo que encontró en ESPN nuevas escenarios para crecer profesionalmente”, dijo.

Huppenkothen reveló que trabajó 9 años en Televisa, por lo que un ciclo estaba llegando a su fin. Además, siempre soñó con tener un noticiero y en la empresa hacían caso omiso de sus peticiones.

“Yo quería seguir en deportes, pero era la chavita guapa, la que hacía reportajes, salía en bikini, hacía color, pero ya quería conducir un programa. Llega el momento en que quieres crecer, no te quieres estancar, necesitas reinventarte y renovarte”, declaró Vanessa.

