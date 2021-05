Glenn Close habló por primera vez de su traumática infancia en una secta: “Fue realmente horrible”

Glenn Close contó que vivió 15 años en una secta

En la nueva serie “The Me You Can’t See” (“Lo que no puedes ver de mi”), la actriz nominada al Oscar, de 74 años, reveló que su padre, el doctor William Taliaferro Close, se unió a un grupo religioso conservador, Moral Re-Armament, en 1954 cuando ella tenía 7 años. Su padre se involucró tanto en la organización que trasladó a la familia a la sede del grupo en Suiza, donde permanecieron durante 15 años, hasta que a los 22 viajó a Virginia para asistir a la universidad.

“Era básicamente una secta”, dijo Close en el último episodio de la docuserie sobre salud mental de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry, vía Entertainment Tonight. “Todo el mundo decía las mismas cosas y había muchas reglas, mucho control. Era realmente horrible”.

“Debido a la devastación, emocional y psicológica de la secta, no he tenido éxito en mis relaciones y en encontrar una pareja permanente y lo lamento”, dijo. “Es asombroso que algo por lo que pasaste en una etapa tan temprana de tu vida siga teniendo un potencial tan destructivo”, añadió Close. “Creo que es un trauma infantil. Estoy traumatizada psicológicamente”.

En la serie, la famosa actriz habló sobre las enfermedades mentales dentro de su propia familia, en particular su hermana Jessie Close y el hijo de Jessie, Calen Pick.

La actriz contó cómo ayudó a su hermana Jessie Close y a su hijo, Calen Pick.

“Recuerdo que sus hijos ya estaban cargados en su coche y ella se acercó a mí a través de la entrada y dijo: ‘Necesito ayuda. No puedo dejar de pensar en suicidarme’”, dijo Close sobre Jessie. “Para mí, fue un shock”.

Al final, cuenta Close, Jessie recibió ayuda. “Acabó en el Hospital McLean, un hospital psiquiátrico de Massachusetts, al que la llevé. Finalmente, a los 50 años, le diagnosticaron correctamente que era bipolar 1 con tendencias psicóticas”.

En 2010, la actriz de Hillbilly Elegy cofundó la organización sin ánimo de lucro Bring Change To Mind (BC2M) con el compromiso de concienciar y acabar con el estigma -y el silencio- que rodea a las enfermedades mentales. A principios de este mes declaró a PEOPLE: “No se pueden resolver los problemas a menos que se empiece a hablar de ellos. Eso lo cambia todo”.

La serie sobre salud mental es un suceso dentro y fuera de los EEUU. Es que el primero en contar su verdad fue el propio Príncipe Harry que reveló que, durante una época de su vida, recurrió a las fiestas, al alcohol y la drogas “como una forma de escape” del dolor que sentía tras las muerte de su madre Diana y su encaje en la familia real británica.

El principe Harry habló sobre su adiccion al alcohol

Sus problemas de salud mental se intensificaron después de la muerte de su madre, la princesa Diana, en agosto de 1997. En ese momento, Harry tenía solo 12 años.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, le confiesa en el documental a Winfrey,. “Pero poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un solo día, un viernes o un sábado, por la noche. Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”, precisa en la entrevista.

En esa charla confiesa que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el Ejército “porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza”.

Glenn Close y Lady Gaga (REUTERS)

Appel TV estrenó el 21 de mayo esta producción en la que,a demás de Glen Close y Harry, han participado Lady Gaga, Zack Williams y la boxeadora Virginia Fuchs, entre otros invitados.

