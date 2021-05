“No baila”: Lolita Cortés sostuvo su crítica contra Laura Bozzo

Lolita Cortés y Laura Bozzo (Foto: Cuartoscuro)

Lolita Cortés volvió a causar polémica por comentarios hechos en una entrevista para Eden Dorantes, donde volvió a criticar a Laura Bozzo por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Señaló que “(Bozzo) empezó con la espada desenvainada, sin poder defender nada... desafortunadamente no baila, enseñó que puede moverse con ritmo”.

La jueza comentó que el seis de calificación que le dio a Laura y a Carlos Bonavides (su pareja de baile), fue muy “benévolo” de su parte y si la actitud y disciplina logran mantenerse hasta el final, lograrán su objetivo.

Cortés recomendó a la pareja de baile que tenga “disciplina, perseverancia y saber escuchar, dejarse de tonterías”

Toda la polémica comenzó en una transmisión del mini show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Laura Bozzo se presentó a bailar con el actor de El Premio Mayor tras ausentarse porque se sospechó un contagio de COVID-19. Después de que se anunciara que la pareja había sido salvada de ser eliminada gracias a los votos del público, al momento de retirarse, Laura Bozzo le gritó a Lolita “Ábrete, p*rra”, haciendo referencia al título de la canción de Gloria Trevi que bailó durante la competencia.

“Lo que acabo de ver, de verdad no está planeado, a mí me parece una falta de respeto enorme, no quiero estar aquí si así se manejan las cosas”, expresó Macky González, una de las participantes del reality.

Bozzo declaró por qué para ella la frase no fue un insulto. “Decir: ‘Ábranse, p*rras, llegó la mera, mera’ es porque yo soy la p*rra mayor, no es un insulto, al contrario, es un halago. ¿Qué animal más fiel que los perros? Los amo. Adoro a los perros, ¡y soy la p*rra mayor!”.

“Luego de nuestra presentación de hoy, bastante cuestionada, estamos ensayando ya. ¿No estás enojado por ese día que no vine?”, le preguntó a “Huicho Domínguez”, a quien abrazó y besó durante todo el video.

Bonavides, quien se ha mostrado comprensivo con su pareja de baile, se negó rotundamente. “Ya lo pasado, pasado, ¡Vamos a darle el vallenato!”, anunció alegre el actor.

Andrea Rodríguez destacó que “La innovación es que estamos haciendo un concurso de baile con famosos, de lunes a viernes, una hora al día, y no sólo dominical, como se estila con este tipo de formatos. Entonces le damos variedad a la audiencia con distintos tipos de perfiles”.

La productora narró que “la parte más atractiva de cualquier reality siempre son los castings porque los personajes son los que van a funcionar. Elegimos distintas personalidades, distintos estilos para que pueda haber un juego, variedad, porque si elegimos a una persona que va a proyectarse diario igual, pues la audiencia va a decir ‘este ya lo vimos’ el lunes, el martes y el miércoles”.

Laura Bozzo y Lola Cortés se enfrentaron en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

Fue así que la realizadora eligió perfiles que puedan ser representativos y logren una identificación con el público, así Carlos Bonavides y Laura Bozzo son la cara en pantalla de las personas en edad madura que quizá se estén animando a bailar por primera vez, y Lambda García y Mariana Echeverría representan a la dinámica juventud, por ejemplo.

Cortés también realizó comentarios de las otras parejas de baile “Paul y Tania han demostrado que pueden subir de nivel; Lambda y Mariana me parece que son la pareja que van para ganadores, pero el señor tinieblas se está quedando abajo y si sigue enojándose, se va a ir, él solito, pero se va a llevar entre las piernas a Tania”

En el capítulo de este miércoles del mini show, Tania Rincón y Paul Stanley tuvieron una buena participación con su versión del “Chuntaro”, dirigidos por su coreógrafo Luis Roberto. Tania declaró que la canción no les gustaba, pero poco a poco la fueron aceptando.

Los participantes bailan en el programa Hoy a partir de las 11:00 AM

SEGUIR LEYENDO: