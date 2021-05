“Se volvió un talón de Aquiles para todos”: Raúl Sandoval habló de la polémica de Ángela Aguilar y el Himno Nacional

Raúl Sandoval compartió su opinión sobre la presentación de Ángela Aguilar. (Foto: @raul_sandoval777/ Instagram)

El cantante Raúl Sandoval expresó que no habría que ser tan estrictos con la interpretación del Himno Nacional, ya que es un gran reto para cualquier cantante.

“Yo siento que es más bonito ver que el artista lo está haciendo suyo y que lo canta con el corazón y que siente que le está cantando a su México y a su bandera y lo haga con ese romanticismo”, expresó sobre las duras críticas que recibió Ángela Aguilar tras su participación previa a la pelea de box entre el Saúl “Canelo” Álvarez y Billy Joe Saunders.

La entonación de Aguilar no fue del agrado para muchos espectadores, quienes incluso solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que hubiera una sanción a la cantante.

Infobae

“Yo creo que desde nuestro amor a México podemos darnos la posibilidad de sentirlo y de cantarlo. A ver, si en Estados Unidos y en todos lados hacen interpretaciones de sus himnos y los hacen como quieren. Yo sé que esto es por respeto a la patria que debe de llevar una cuadratura y un tiempo en específico y todo, pero yo siento que no es un evento de Gobernación o que tenga tanta importancia eso”, defendió el actor de 42 años.

Además dejó en claro que es un reto muy grande el interpretar el himno nacional en un evento de tal magnitud.

“A mí me ha tocado muchas veces cantar el himno nacional en eventos fuertes y desgraciadamente la gente está esperando que te equivoques. Están poniendo atención en eso en lugar de cantarlo y dedicárselo a su patria”, sentenció el actor de Bronco: la serie.

“Ya se volvió un talón de Aquiles para todos los cantantes, cantar el himno”, afirmó el famoso ex académico, pues también agregó que si no se hace con sentimiento, puede ser una interpretación muy fría.

Ángela Aguilar, de 17 años, interpretó el himno nacional previo a la pelea de box. (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

Si bien el ex integrante de La Academia confesó no haber visto la actuación de Ángela Aguilar, pero sí se puso al tanto con la presentación de la Dinastía Aguilar.

“Creo que dejaron el nombre de México muy en alto, se me puso el cuero chinito de ver a los Aguilar haciendo esa interpretación. No te voy a mentir, el Himno no lo vi”, confesó para una entrevista publicada para el canal de Youtube de Eden Dorantes.

Leonardo, Pepe y Ángela hicieron una presentación al terminar la pelea, en donde interpretaron canciones regionales mexicanas como México lindo y querido y El Rey, en la cual la música fue tocada por mariachis.

“Vi la participación que tuvieron los tres y me pareció increíble, me pareció súper bonito. Ojalá que el boxeo siga armando este tipo de escenarios y le den un énfasis a ese espectáculo que se hace antes de la pelea y todo el rollo”, agregó por último.

La familia Aguilar ofreció un inolvidable show después de que se anunciara el triunfo del "Canelo" Álvarez. (Foto: Captura de pantalla /DAZN Boxing)

La razón por la cual Sandoval se encontraba fuera de los foros de Televisa fue porque fue uno de los artistas seleccionados para ser una “pareja retadora” en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

A lado de la actriz Claudia Troyo, el ex participante de La Academia bailó al ritmo de una cumbia, pero su presentación fue duramente criticada. Los jueces se mostraron sorprendidos por la serie de errores que presenciaron

“¡Qué tal el cochinero que hicimos! Nos faltó tiempo para ensayar”, confesó Sandoval.

“Volé de Los Ángeles para acá, llegué a las cinco de la mañana y llegué directo al ensayo”, contó para los medios Raúl. La pareja todavía tiene la oportunidad de pelear por un lugar en la competencia.

SEGUIR LEYENDO: