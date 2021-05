¿Eugenio Derbez volverá a hablar con Victoria Ruffo? Esto contestó el actor

Eugenio Derbez reveló qué piensa sobre la posibilidad de volver a hablar con su ex esposa, Victoria Ruffo (IG: ederbez/victoriaruffo)

En diciembre de 2020, la familia Derbez confirmó la segunda temporada de su reality show, por lo que decidieron hacer un Instagram Live en donde respondieron las preguntas de sus fanáticos. Durante este directo, Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez protagonizaron un momento de tensión, debido a un comentario en referencia a Victoria Ruffo.

“Me salió muy chistoso José Eduardo. Tú estás con la versión de cachetes de tu mamá conmigo, o sea, mi cara con los cachetes de tu mamá”, dijo el veterano actor, a lo que José Eduardo contestó en tono serio: “Deja a mi madre en paz”.

A pesar de las reacción de su hijo, Eugenio Derbez continuó realizando bromas sobre Victoria Ruffo, en referencia a los supuestos problemas de alcohol que tuvo su ex esposa. Esto provocó el enojo de José Eduardo, quien exclamó: ¡Ya supérala!”.

A unos meses del momento tenso que vivieron padre e hijo, se estrenó el tráiler de la segunda entrega de De viaje con los Derbez, el reality que protagoniza la familia de artistas. Durante este adelanto, Eugenio volvió a realizar otro comentario sobre la relación que mantiene con Victoria Ruffo.

Durante la promoción de la segunda temporada de "De viaje con los Derbez", Eugenio ha hecho comentarios en referencia a Victoria Ruffo (Foto: Instagram @vadhird)

Y es que en una escena, José Eduardo está a punto de lanzarse de un puente, pero antes de realizar esta acción extrema, le dice a Eugenio: “Papá, si me muero ahí le hablas a mi mamá, eh”, a lo que este responde: “No, ni así le voy a hablar”.

Cabe mencionar que en más de una ocasión, el intérprete de Cómo ser un Latin Lover ha revelado la tensa relación que mantiene con su ex esposa desde hace años, como ocurrió en el último encuentro entre ambos durante una visita a un centro comercial de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Una ocasión, José Eduardo vino a Los Ángeles y me dijo ‘mi mamá también anda por aquí y va a venir a recogerme al mall, ¿no importa si se encuentran?’ Pues le dije que ‘no, si quieres que venga y nos alcance’. Esa fue la última vez que la vi”, detalló Eugenio en entrevista con la periodista Luz María Doria por medio de un directo en Instagram.

De acuerdo con el artista, el encuentro estuvo lleno de tensión debido a que no sabía cómo actuar con su ex esposa: “Yo le estaba comprando ropa a José Eduardo, (...), cuando llegó la mamá. El encuentro fue muy difícil porque aparte de que fue súper tenso, no sabes ni qué decir. Llegó en el momento en que José Eduardo estaba probándose un abrigo que le regalé... Recuerdo que salimos del vestidor, la saludó y yo así de ‘hola’, no sabía si estirar la mano, saludar o de lejitos”.

En una entrevista, Eugenio Derbez habló sobre su último encuentro con Victoria Ruffo (Foto: Cuartoscuro/ Instagram @jose_eduardo92)

“A los tres minutos ¿me creerás que fue a buscar un abrigo y le regaló otro para que entonces ella también le hubiera regalado uno?”, dijo Eugenio, quien se mostró sobresaltado al recordar dicha escena. El actor agregó cómo fue su reacción ante las acciones de Ruffo.

“Yo vi que José Eduardo se estaba probando otro y me dijo ‘mi mamá quiere que me lo pruebe porque me lo quiere regalar’ entonces yo nada más dije ‘¡no puede ser! Nada más porque yo te voy a regalar un abrigo ella también te quiere regalar uno ¿hasta en eso?’ Pero bueno, esa fue la última vez que la vi”, concluyó.

