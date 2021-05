“Tú sabes lo que hiciste”: Frida Sofía dirigió mensaje hacia Enrique Guzmán

Frida Sofía aseguró que fue abusada sexualmente por Enrique Guzmán (Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Frida Sofía subió a sus historias temporales un mensaje dirigido a Enrique Guzmán debido a la denuncia que ratificó en su contra el pasado 4 de mayo.

Como mensaje en movimiento la joven escribió: “Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras serán tu propia cárcel”.

Y es que en la primera semana de abril, la joven de 29 años aseguró durante una entrevista que fue víctima de abuso sexual en la infancia y señaló a su abuelo como el responsable. Esto desencadenó múltiples declaraciones por parte de la familia formada por Silvia Pinal y el intérprete de Tu cabeza en mi hombro.

Mensaje de Frida Sofía hacia Enrique Guzmán (Foto: captura de pantalla Instagram/@ifridag)

En su historia la modelo colocó una ilustración de la cuenta @latiafeminista con el rostro del cantante en blanco y negro siendo señalado por un par de manos. La imagen tiene la leyenda “Frida Sofía denuncia abuso sexual infantil”.

Como parte de su publicación la influencer añadió dos cuadros de texto con fondo rosa, en uno de ellos escribió “¡A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar!”, en la parte inferior de su historia finalizó con la frase “A paso firme”.

Desde el 13 de abril Gustavo Adolfo Infante aseguró que la joven procedería legalmente: “Estoy en condiciones de decirles que Frida Sofía sí va a demandar, tiene el apoyo de su padre y sí lo va a denunciar”, dijo el comunicador en el programa Sale el Sol.

Esta es la fotografía que Frida Sofía usaría como prueba (Foto: captura de pantalla de @ifridag)

La declaración ocurrió justo después de que Frida Sofía presentó una prueba más de su caso en Instagram, donde publicó una fotografía de su infancia donde se le veía incómoda ante la sonrisa de Enrique Guzmán.

Con el objetivo de romper los vínculos con su familia materna la influencer cambió su apellido “Guzmán” por el de su padre, “Moctezuma”, dentro de Instagram. Ella tiene como objetivo deslindarse del legado Guzmán y quitarse el apellido por la vía legal para olvidar “malos recuerdos”.

Frida Sofía modificó su nombre en esta red social (Foto: Instagram / @ifridag)

Por su parte durante la mañana del 4 de mayo, Enrique Guzmán acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para ratificar su denuncia en contra de Frida Sofía.

El cantante de rock fue captado por Ventaneando mientras salía del recinto gubernamental, sin embargo, se le observó cortante al momento de responder los cuestionamientos que el medio le hizo respecto a las medidas que va a tomar legalmente hacia su familiar.

“¿Vino a ratificar su denuncia?” se escuchó preguntar a la reportera de TV Azteca, pero Guzmán se limitó a contestar “Seguramente”. Posteriormente, la periodista lo cuestionó respecto a si se sentía seguro con el rumbo que estaba tomando el proceso legal y el cantante señaló de forma abrupta: “Absolutamente”.

Enrique Guzmán ratificó su denuncia en contra de su nieta Frida Sofía (Foto: Cuartoscuro y IG: ifridag)

Desde el pasado 20 de abril el cantante presentó la querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar “en contra de Frida “N” y las personas que resulten responsables por probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio” a su persona.

A través de su cuenta de Instagram, Enrique Guzmán compartió un documento firmado el 20 de abril del presente año por el abogado penalista Marco López en la Ciudad de México, hacia el final del texto se explica que el objetivo de dicha querella es que el Ministerio Público inicie una investigación para esclarecer los hechos.

