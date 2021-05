El actor sueco Alexander Skarsgard se suma a la serie “Succession”

Alexander Skarsgard (REUTERS/Monica Almeida)

La tercera temporada de “Succession” de HBO está cada vez más cerca. El sitio The Hollywood Reporter confirmó que el actor Alexander Skarsgard ha firmado para un papel de estrella invitada recurrente en los nuevos episodios del drama ganador de un Emmy.

El ganador de un premio Emmy por su papel en el drama televisivo “Big Little Lies” regresará a HBO nuevamente para interpretar a Lukas Matsson, un exitoso fundador y CEO de tecnológico en la exitosa serie del showrunner y creador Jesse Armstrong.

La producción de la temporada retrasada por la pandemia está actualmente en marcha.

“Emboscado por su rebelde hijo Kendall al final de la segunda temporada, Logan Roy comienza la tercera temporada en una posición peligrosa. Luchando por asegurar alianzas familiares, políticas y financieras, las tensiones aumentan como una amarga batalla corporativa amenaza con convertirse en una guerra civil familiar“, señaló HBO en un adelanto.

Alexander Skarsgard (AFP)

Skarsgard se une a Sanaa Lathan, Linda Emond y Jihae Kim con papeles recurrentes en la tercera temporada. El estreno de los nuevos capítulos se produciría en el tercer trimestre de 2021, pero HBO todavía no confirmó una fecha. Con esta previsión, la aclamada producción se quedaría fuera de la ceremonia de los Emmy de este año.

Además de su papel en las series “Big Little Lies”, “True Blood” y “Generation Kill”, los créditos de Skarsgard incluyen “Godzilla vs. Kong”, el próximo thriller histórico “The Northman”, la serie limitada de AMC “The Little Drummer Girl y “Hold the Dark” de Netflix.

Armstrong regresa como productor ejecutivo junto a Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown y Will Ferrell.

La familia de Logan Roy

Poco se sabe de las historias que Armstrong preparó para la nueva entrega de episodios.

El último capítulo terminó con una sorprendente declaración ante los medios de Kendall (Jeremy Strong) que va a tener graves consecuencias en el seno de la poderosa familia Roy, comandada por el patriarca Logan Roy, papel interpretado por Brian Cox. Si bien reconoció el actor reconoció que sabe poco y no puede decir mucho, también apuntó que él es el único con el que Armstrong ha compartido cuál es el futuro de la historia en esta nueva entrega.

El intérprete escocés también comentó que las dos primeras temporadas habían estado dedicadas a Kendall y Siobhan (Sarah Snook) por lo que la tercera podría tener como eje principal al menor de los Roy, Roman (Kieran Culkin). “Estoy ansioso por ver cómo entra en juego el joven Roman”, reconoció en una entrevista antes de añadir que tras mostrar “su temple al final de la segunda temporada creo que es el arma escondida debajo de la mesa”.

Sobre las tramas de la temporada 3 de “Succession” se conoce muy poco, pero lo que sí que está claro es que la serie se despidió en septiembre de 2019 con varias incógnitas por resolver. Los seguidores del programa esperan ansiosos conocer qué será de los Roy.

