Por qué Chumel Torres consideró a AMLO “más salinista que Salinas”

Chumel Torres volvió a tuitear contra AMLO (Fotos: Cuartoscuro / Instagram @chumeltorres)

El controversial youtuber Chumel Torres, volvió a tuitear este viernes contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que el mandatario mexicano haya considerado el jueves que los organismos autónomos “no hacen nada de nada”, dedicándose únicamente a ganar mucho dinero y defender a grupos de intereses.

“Las declaraciones de AMLO queriendo desmantelar las instituciones autónomas son más Salinistas que Salinas”, afirmó el creador de contenido en sus redes sociales.

Chumel comparó al actual presidente con Carlos Salinas de Gortari, el ex mandatario mexicano (1988-1994), con quien AMLO tiene una “enemistad” y a quien ha señalado como uno de los culpables de la crisis social, económica y política que atraviesa el país, debido a la implementación de modelos “neoliberales”. Sin embargo, sus críticos han señalado que Salinas y López Obrador actúan de forma muy similar.

Un sector del país ha llegado a pensar que la batalla que el ejecutivo federal ha iniciado contra los organismo autónomos podría terminar en una situación muy similar a lo que sucedió entre 1988 y 1994, cuando se privatizaron y desincorporaron del Estado mexicano unas 390 empresas, lo que equivalía al 63% de las que existían hasta ese momento.

El mensaje de Torres (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres)

El tuit del creador de contenido rápidamente ha causado respuestas de algunos usuarios de la red social, desde comentarios que apoyan las palabras de Torres, otros que consideran que Salinas no realizó todo mal en su sexenio y, por último, los que defienden a AMLO.

“Más salinista que Salinas. Más calderonista que Calderón. Dice más pend*jadas que Fox. El viejo no quería erradicar a la Mafia del Poder, quería ser la Mafia del Poder”, expresó un seguidor de Chumel.

“Pues en el periodo de Salinas se crearon el IFE, la CNDH, SEDESOL y la autonomía del Banco de México. Son las que AMLO está en proceso de debilitar, creo que no, es peor que Salinas”, escribió un ciudadano.

Por último, “cuando crees que tu tuit es inteligente y no sabes de historia...Esas instituciones que llamas “autónomas” servían al poder en turno. ¿Por qué desmantelar algo que me obedece y me sirve”, cuestionó un usuario.

AMLO considera una reforma para desaparecer los organismo autónomos (Foto: Presidencia de México)

Durante la mañanera del pasado jueves, AMLO expresó: “vamos a llevar acabo una reforma administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo, no hacen nada de nada, solo cuando se trata de defender intereses creados y ganan muchísimo. fueron los que se ampararon para poder ganar más que el presidente”.

Asimismo aseguró que las instituciones autónomas fueron creadas para simular que los anteriores gobiernos atendían a la población. No obstante, lo que único que hecho desde su creación es “facilitar el saqueo de los influyentes”. Esto debido a que el objetivo principal ha sido defender a los particulares, empresas y corporaciones.

Porfirio Muñoz Ledo pide frenar el gobierno de una sola persona (Foto: Captura de pantalla)

Chumel Torres no ha sido el único personaje que ha criticado el actuar y ha señalado al presidente por los continuos ataques a los organismos autónomos constitucionales. También dentro de la Cuarta Transformación han cuestionado al mandatario, como es el caso del veterano diputado de izquierda Porfirio Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo aseguró que es el momento idóneo para parar “el país de un solo hombre”, al tiempo que reconoció que ha observado tendencias para concentrar el poder, a las cuales ha calificado como “peligrosas”. Inclusive señaló que el comportamiento de López Obrador dista mucho de un gobierno de izquierda.

“Mientras más democráticos seamos, más respetados seres en el mundo. Porque México no es un rancho, ni Macuspana ni Batopilas”, aseveró el diputado en el pleno de San Lázaro, cuando se opuso a la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte.

SEGUIR LEYENDO: