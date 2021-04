“La estamos renegociando”: Jorge “El Burro” Van Rankin contó la verdad de su exclusividad en Televisa

Jorge "El Burro" Van Rankin no perdió su exclusividad con Televisa. (Foto: 40y20laserie/ Instagram)

Jorge “El burro” Van Rankin aclaró todo el revuelo que generó el tema de su exclusividad dentro de Televisa, por lo que no dudó en hablar de la renegociación a la que se enfrenta dentro de la empresa.

“No me quitaron la exclusividad, se acabó en septiembre y la estamos renegociando”, dijo de muy buen humor para una entrevista publicada en el canal de Youtube de Eden Dorantes.

“Si no, yo seguiré entrando y saliendo por aquí por la puerta 3, ahí me pueden encontrar cuando vengo los martes a Hoy y a hacer mis entrevistas antes”, compartió ante los cuestionamientos sobre las afirmaciones de la revista TvNotas.

Video: Eden Dorantes Oficial / Youtube.

El locutor de Burro Negro confesó no estar molesto con la revista TV Notas, donde inicialmente se difundió el rumor sobre su relación contractual. “No me dolió, no estoy enojado. Pero está mal contada”, aclaró.

La publicación mexicana afirmó que una fuente perteneciente a la producción de la comedia 40 y 20 compartió que el locutor dejaría de tener la exclusividad debido a cambios fuertes dentro de la empresa.

Además, la revista aseguró que el conductor de Miembros al Aire se tomó la noticia de muy mala manera, pues representaba un golpe duro para su economía, además de que pensó que nunca le afectaría un recorte por su amistad con los ejecutivos.

Jorge "El Burro" Van Rankin también es conductor de "Miembros al aire" de la cadena Univisión. (Foto: @burrovan/ Instagram)

“El Burro” Van Rankin es un famoso conductor que ha permanecido en los foros de Televisa por más de 30 años, en donde ha participado en novelas como Carita de Ángel, Salomé y en el reality show Big Brother VIP.

Sin embargo, su presencia en la conducción lo ha hecho una de las figuras más importantes e icónicas de Televisa, pues es pieza fundamental de programas como Hoy, del que fue cesado a principios de este año.

A pesar de ya no formar parte del elenco de conductores titulares del matutino, sí cuenta con una sección en el mismo titulada “Ponle la cola al burro”.

En este espacio entrevista a otras celebridades, que son televisadas martes, miércoles y jueves, por lo que sigue estando muy presente en el foro del matutino.

En su última aparición en Hoy habló por primera vez de su situación laboral. El también actor comentó de manera fría: “No, no me han corrido”.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Según sus compañeras, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, el conductor se tuvo que retirar del programa debido a su carga de trabajo, ya que tiene otro proyecto muy importante: la serie 40 y 20.

La exitosa comedia transmitida por el Canal de las Estrellas y la plataforma de paga Blim Tv ha sido un total éxito para “El Burro”, quien la protagoniza en compañía de Mauricio Garza y Michelle Rodríguez.

Según la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, se espera la grabación de una una nueva temporada de 40 y 20, lo que orilló al famoso locutor de radio a dividir sus tiempos entre el matutino y sus otros proyectos.

