Britney Spears se mostró muy contenta en sus redes sociales

Britney Spears está tratando de ser una mejor versión de sí misma, tanto física como mentalmente.

A tan solo unas horas de que se diera a conocer que la cantante pedirá personalmente el fin de la tutela de su padre en una corte de Los Ángeles, Spears publicó un mensaje muy optimista en su cuenta de Instagram.

En esta detalló que se sintió inspirada por su novio, Sam Asghari, para ponerse en forma a través de ejercicio y dieta. No obstante, compartió que a pesar de ver cambios en su cuerpo, no estaba contenta del todo con los resultados.

“En las últimas dos semanas me dije que este es el momento: ¡tengo que ponerme en forma teniendo en cuenta que el cuerpo de mi novio es más caliente que caliente! Estaba como ‘MIERDA, ¿dónde diablos se supone que debo comenzar?’. Así que comencé a correr mucho y trato de comer limpio y ser consciente con mi comida a menos que haga trampa, como anoche cuando me comí un recipiente de maníes. Y luego me di cuenta... Puede que me vea mejor, pero me sentía demasiado vulnerable en mi propia piel porque soy muy pequeña”, escribió la intérprete.

La cantante hizo hincapié en respetar el proceso y trabajo de las demás personas (Foto: EFE/Christian Liliendahl)

La cantante entonces reflexionó acerca de la importancia de trabajar en uno mismo y la fuerza que esto le ha dado. Además, hizo hincapié en respetar el proceso y trabajo de las demás personas.

“No me gustó, así que comencé a boxear, ¡así que ahora también me siento más fuerte! Todos tenemos nuestras propias formas de trabajar en nuestros cuerpos y respeto eso porque todos deberíamos... Solo espero no ver una hamburguesa de In-n-Out pronto”, bromeó.

Britney hablará por sí misma

Este martes se dio a conocer que la estrella del pop se dirigirá personalmente en junio al tribunal de Los Ángeles que se ha ocupado de su larga tutela, aceptó el martes un juez.

La intérprete de “Toxic”, de 39 años de edad, está bajo tutela desde 2008, pero rara vez participa en las audiencias judiciales y no ha comentado públicamente el acuerdo legal.

Se dio a conocer que la estrella del pop se dirigirá personalmente en junio al tribunal de Los Ángeles (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

“Mi cliente (Britney Spears) ha solicitado una audiencia en la que pueda dirigirse directamente al tribunal. Mi cliente ha pedido que se haga de forma rápida”, dijo el martes al tribunal el abogado de la cantante, Samuel Ingham.

El juez fijó una audiencia para el 23 de junio para que Spears hable ante el tribunal. No se informó de qué asuntos pensaba tratar la cantante.

El padre de la cantante, Jamie Spears, fue nombrado custodio de su hija en 2008, después de que la estrella del pop fue hospitalizada para recibir tratamiento psiquiátrico tras una crisis nerviosa muy difundida.

Britney Spears dejó claro el año pasado, a través de su abogado, que ya no quiere que su padre se involucre en sus asuntos.

Los seguidores de #FreeBritney creen que Spears es prisionera y que está enviando señales cifradas a través de sus cuentas de redes sociales (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Un intento anterior de destituirlo fracasó en agosto de 2020 y una audiencia el martes sobre una nueva solicitud para retirar la tutela fue pospuesta hasta julio sin discusión.

Un documental de televisión en febrero trajo un nuevo escrutinio al caso y al movimiento #FreeBritney iniciado por sus seguidores. Los partidarios de #FreeBritney, que se concentraron frente al tribunal el martes, creen que Spears es prisionera y que está enviando señales cifradas a través de sus cuentas de redes sociales rogando que la liberen.

