“Estoy muy tranquila”: Natalia Subtil negó haber abusado de Sergio Mayer Mori como lo aseguró su exsuegro

Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro / Instagram @nataliasubtil

La cantante Natália Subtil se pronunció sobre el comentario que hizo Sergio Mayer hace unas semanas, en la que la señalaba de presuntamente haber abusado de su hijo Sergio Mayer Mori por la minoría de edad de este último cuando se relacionaron sentimentalmente.

Según declaró la actriz ante las cámaras de Venga la Alegría, por el momento no tiene ningún problema con el diputado. Incluso confesó que ha recibido su ayuda para emprender algunos proyectos y que su exsuegro la llamó para aclarar la situación y ofrecerle una disculpa.

“Yo no voy a hablar de este tema porque no me gusta. Es como muy feo exponer a un hombre hablando cosas de una mujer, además la mamá de su nieta, pero yo estoy muy tranquila”, narró la cantante que recientemente estrenó El mundo de Natti. “(Mi relación con Mayer) es muy buena, muy linda”.

“Creo que tal vez se expresó mal porque en el momento me marcó, entonces creo que fue de una manera mal que se expresó y la gente también. Entonces sí, me llamó y me pidió perdón”, concluyó.

La cantante brasileña Natália Subtil aseguró que su relación con Sergio Mayer quedó intacta (Foto: Instagram - Natália Subtil)

Anteriormente, Sergio Mayer ya se había referido a la polémica que ocasionaron sus declaraciones sobre la relación que tuvo Subtil con su hijo y argumentó que los medios de comunicación “sacaron de contexto” sus palabras durante una entrevista en la cual habló sobre violencia sexual.

En aquel encuentro con la prensa hace unas semanas, el ex Garibaldi habló sobre el caso de un actor argentino que presuntamente habría violentado a otras actrices y cuyas víctimas han recibido el apoyo del diputado.

“El día de ayer me buscó una actriz que fue violentada por otro actor, violentada y golpeada, vamos a retomar el caso porque así sean actores, sean gente de apellido de renombre, no lo vamos a permitir”, dijo Mayer en aquella ocasión.

Tras aquel mensaje, Mayer fue cuestionado sobre las declaraciones que Natália Subtil hizo en el pasado, en las cuales aseguró que fue agredida por Sergio Mayer Mori, el hijo que procreó con la actriz Bárbara Mori.

Entonces el actor respondió: “Yo te diría que en este caso mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él. Entonces, ¿dónde está la igualdad y la equidad? Mi hijo fue violentado siendo menor de edad”.

Foto: Instagram@nataliasubtil

Después Mayer habló sobre si la situación que había enfrentado su hijo se podría, o no, considerar abuso sexual.

“A ver, si Sergio hubiera tenido 28 años, hubiera estado casado con una niña de 17 años, qué hubiera pasado, tú respóndeme, ahí está la respuesta (...) Mi hijo dice ‘es que fue consensuado’, eso es lo que dicen los violadores... ¿está correcto?¿Entonces? Respóndanse solos. Si estamos buscando equidad e igualdad seamos correctos y no tengamos ninguna doble moral, a veces sí a veces no”, agregó.

En su defensa, Mayer aclaró en una entrevista para la revista Quién que no sólo sus palabras habían sido mal interpretadas y sacadas de contexto, si no que el sentido real de sus declaraciones era un intento por exhortar a mujeres que han sido violentadas a declarar.

Por su parte, después de lo dicho por el diputado y actor, la madre de Sergio, Bárbara, decidió guardar silencio ante la polémica durante un breve encuentro con le prensa el pasado jueves.

Además, el propio Sergio Mayer Mori calificó de “ridícula” la manera de actuar de su padre, pues no pensaba que las acusaciones tuvieran sentido ni forma, ya que todo había ocurrido de forma consensuada hace más seis años.

