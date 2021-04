“Me refugio en mi familia para seguir adelante”: el mensaje de Cynthia Klitbo tras ruptura con el Rey Grupero

Foto: Cynthia Klitbo / IG - Rey Grupero Extremo Oficial / IG.

Después de hacerse pública la ruptura de la actriz Cynthia Klitbo con el influencer Rey Grupero, la actriz aseguró que se encuentra bien y que se apoya en la familia para superar el desencuentro amoroso.

Adelantó que tomará unas vacaciones en Perú, aunque más que por duelo, solo explicó en exclusiva para Venga la Alegría que lo hará para pasar tiempo con sus hijos. “Pues mira ya me voy a Perú, mi refugio es mi familia y mi trabajo. Por su puesto, claro, todas las pérdidas duelen”, dijo sobre la ruptura, aunque en emisión en vivo se mostró incómoda en dar más detalles.

Por otro lado aseguró que nada está escrito y que cualquier cosa podría pasar con el Youtuber. Incluso no descartó que su rompimiento sea para siempre. No obstante, dijo que la experiencia sigue siendo muy dolorosa. “Esta es una de ellas (experiencia) para mí. La verdad estas cosas de si regresaremos son especulaciones, no me gusta andar en eso. No es bonito hablar de una relación que acaba de terminar, que no sabemos qué va a pasar”, expresó al matutino.

Sobre la diferencia de edad que mantiene con el Rey Grupero, ella dijo que jamás fue el problema. Klitbo recién cumplió 54 años de edad, mientras el influnecer tiene 33 años. Explicó también que se refugia en amigos y otras actrices durante este proceso. “Me refugio en muchos amigos. Yo creo que la edad no es Importante, lo importante es la gente que se ama2 dijo.

(Foto: aylinmujic / Instagram)

También abundó que su trabajo como artista, el cual agradeció, la ha tenido fuera de su casa y también la mantuvo distante en su relación, por ello detalló que fue un factor importante, aunque no decisivo. “Cuando no hay distancia, nos enamoramos del tacto, del sexo, cuando estás obligado a estar a distancia, hablas mucho y te conoces más y al otro”, explicó al programa.

En tanto, aprovechó que se ha acercado más a su familia y a su hija, específicamente. Según relata cocina con ella para aliviar el proceso de ruptura. también dijo estar agradecía con los medios de entretenimiento. Afirmó que no le ha faltado empleo y que tampoco ha padecido los estragos ocasionados por el Covid-19. “En tiempos de pandemia es una virtud tener trabajo”, dijo.

En tanto, versión de que se ha reunido con amigas para aliviar tensiones amorosas pudo ser comprobada ya que la actriz se reunió con un antiguo cast de amigas.

A 27 años del estreno de la exitosa telenovela La Dueña, Angélica Rivera, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica se reunieron en Miami, Florida, en una velada que, según una de las protagonistas, fue “maravillosa” y generó más de una reacción en el mundo de la farándula.

(Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

Fue Suelta la Sopa quien reveló los detalles del encuentro de “amigas” que se concretó la noche del pasado martes en el país norteamericano y donde se recordaron diversas anécdotas del rodaje del melodrama producido por Florinda Meza.

Aylín Mujica fue cuestionada en el programa de Telemundo sobre la fotografía de una noche “mágica” e “histórica” que publicó en su cuenta de Instagram y que pronto generó gran furor porque mostró a una ex Primera Dama de México rejuvenecida, según las versiones de internautas.

“Fue una noche mágica, histórica. Veintisiete años después, nosotros nos conocimos haciendo La Dueña en el año 1994 y las tres nos sentíamos emocionadas porque nos íbamos a reunir”, contó la conductora en Suelta la Sopa.

SEGUIR LEYENDO: