Alan Boguslavsky, el guitarrista mexico-americano que formó parte de Héroes del Silencio

Alan Boguslavsky, el guitarrista mexico-americano que tocó con Héroes del Silencio (Foto: Facebook Alan Boguslavsky)

El nuevo documental de Héroes del Silencio para Netflix nos ofrece un largo listado de cosas que nunca antes habían sido reveladas, pero destaca también la participación de un guitarrista mexico-americano.

Se trata de Alan Boguslavsky, nacido en los Estados Unidos, pero nacionalizado mexicano desde temprana edad y con una carrera de larga distancia musical en este país.

Sus primeros pasos sucedieron en Europa, donde vivía prácticamente de mochilazo, pero al regresar a México acompañó en varias ocasiones a Kenny y Los Eléctricos, y en una fiesta organizada por el manager de la banda, Pito, conoció al baterista Pedro Andreu.

Fue en 1993 cuando accedió a un puesto dentro de Héroes del Silencio junto a Juan Valdivia, Pedro Andreu, Joaquín Cardiel y Enrique Bunbury, la banda más emocionante de Zaragoza, España, en ese momento, además de una de las más grandes en la historia.

26/03/2021 Héroes: Silencio y rock & roll, el documental de Héroes del Silencio CULTURA NETFLIX

Entonces tenían uno de los discos más complicados de su carera: El espíritu del vino, por lo que decidieron contratar un guitarrista más para las presentaciones en vivo.

“Nos ponemos hasta arriba y dije que este era el mejor. Yo lo meto porque se ha puesto borracho no porque toque bien”, dijo Valdivia en el documental.

Por su parte, Enrique Bunbury se desvivió en elogios para su excompañero de banda: “Él viene con una serie de influencias, otra forma de ver las cosas, que yo recuerdo que por lo menos conmigo, conecta inmediatamente”.

Por su parte, Boguslavsky recordó que en esos tiempos no tenía un hogar, vivía a veces con algunos amigos y únicamente llevaba una maleta de ropa en la cajuela de su auto.

“Imagínate tú viviendo en tu automóvil, casa de un amigo, tal y tal, a de repente estar en España y tu primer concierto mandan un avión privado para recogerte en el aeropuerto de Zaragoza, pues a cualquiera le cambia la vida”, dijo a las cámaras de Héroes: silencio y rock n roll.

Los componentes del grupo musical "Héroes del Silencio": Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Pedro Andréu, Juan Valdivia y Alan Boguslavsky en foto de 1995. EFE/Oscar Moreno/Archivo

Explicó, además, que tuvo impresionantes aprendizajes, pues como músico interesado en el rock, siempre había querido vivir el sueño de los grandes estadios, la fama, los tours, la diversión, la atención y todo lo que brinda el estrellato.

Aunado esto, tuvo a bien acoplarse de manera cuasi perfecta con los integrantes de Héroes al entender que su papel no era el mismo de los fundadores, y nunca podría ni robar sus puestos, ni destacar por encima de ellos, pero sí podía inyectarle cosas nuevas a Héroes del Silencio.

“Entendí bien cuál era mi papel en Héroes del Silencio. A mí me ha gustado siempre más la parte rítmica de la guitarra. Me di cuenta que una de las funciones en la banda, era ser sangre buena para lo bueno y para lo no bueno. Ser una válvula de escape para algunos casos”.

Alan únicamente aparece dentro de los créditos de Avalancha, el cuarto y último disco de estudio de la banda a un lado de los compositores; también lo hace en los álbumes en vivo Parasiempre, El ruido y la furia y en vivo desde Alemania.

Alan Boguslavsky, el guitarrista mexico-americano que tocó con Héroes del Silencio (Foto: Facebook Alan Boguslavsky)

Luego de aventura con los Héroes, y gracias a la conexión que logró con el cantante, Alan Boguslavsky se fue como guitarrista de apoyo en las giras y colaborador de Enrique Bunbury en su primer álbum como solista titulado Radical Sonora.

Luego hizo algunos proyectos musicales como Bogusflow, Milky Brothers, Marcalma, Raíces y hasta grabó algunas placas como solista, cada trabajo con buena recepción de los especialistas, pero nunca tan grande como Héroes del Silencio.

SEGUIR LEYENDO: