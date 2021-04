Tras declaraciones de Ninel Conde, Giovanni Medina arremetió contra ella

Giovanni Medina respondió a las declaraciones de su expareja, Ninel Conde (Foto: Twitter @giovannimedinam / Instagram @ninelconde)

Luego de que Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, fuera detenido por autoridades del FBI debido a presuntos fraudes millonarios, Giovanni Medina, quien mantuvo una relación con la modelo, se pronunció al respecto. Esto debido a que Ninel Conde faltó a una audiencia por la custodia del hijo que ambos tienen en común.

“Tenemos información, sin que nada nos conste, porque somos ajenos a esto que el señor fue detenido en compañía de su esposa, imagínense ustedes, en dónde estaría mi hijo. Evidentemente es una situación la que hoy vive el esposo de Ninel, que pues no se desea, quieran o no, tenemos una afectación colateral, será difícil para mí explicarle a mi hijo este estilo de vida que su mamá llevaba y las personas con las que se involucró”, explicó Medina en entrevista para Imagen Televisión.

Debido a estos señalamientos, Ninel Conde decidió arremeter en contra de Giovanni Medina en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca. La modelo mencionó que Giovanni no ha dejado de soltar amenazas, insultos y odio hacia ella, mismos que ahora “contagia” al niño que tienen. Respecto a este hijo, Ninel mencionó que no ha podido verla desde el 5 de abril de 2020 y desde entonces ha tenido muchos problemas para reunirse con él de nuevo.

Ninel Conde arremetió contra Giovanni Medina en entrevista para "El Gordo y la Flaca" (Foto: ninelconde / Instagram)

“Es muy curioso y es muy chistoso que el padre de mi hijo se esté mofando y sale y se enorgullece… ya se le olvidó que él estuvo un año prófugo de la justicia, nada más que él tuvo suerte de que fue en México, entonces es muy fácil señalar pero se nos olvida que incluso tuvo que salir corriendo de un supermercado porque ya lo estaban agarrando y yo estuve ahí, entonces es bien triste hacer así (señalar) cuando tienes 3 dedos hacia ti, así que mejor (shhh), callado”, agregó Ninel Conde durante la entrevista.

Sin embargo, Giovanni Medina no se quedó callado ante estas problemas, ya que decidió responder mediante el mismo espacio televisivo, esto al mandar una carta a los conductores de El Gordo y la Flaca: “Estimados Lili y Raúl, en respuesta a las acusaciones que hace Ninel Conde hacia mi persona, quisiera resaltar 3 marcadas diferencias y similitudes respecto al caso de su esposo”, dijo el empresario.

De acuerdo con la lectura que dio la conductora del programa televisivo, las tres diferencias que aseguró Giovanni Medina son: “a mí me denunció su ex esposo Juan Zepeda, enfrenté una demanda común de la que fui declarado inocente, jamás pisé la cárcel, no tengo antecedentes penales”.

El empresario Giovanni Medina mandó una carta al programa "El Gordo y la Flaca" para responder a las acusaciones de su esposa (Foto: Ninel Conde / Instagram y Giovanni Medina / Twitter)

En cuanto a las tres similitudes, Lili leyó: “las similitudes son que a los tres esposos, compañeros o novios, como queramos llamarlo, es que a los tres les dio la espalda”, concluyó.

Este hecho tuvo lugar luego de que Ninel Conde, también en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, aseguró que no tiene deseos de divorciarse de Larry Ramos. Esto debido a que la actriz aseguró no estar casada con él realmente.

Ninel Conde explicó que nunca se casaron por la ley y que su ceremonia constó de una ceremonia espiritual y simbólica. Ninel nunca quiso aclarar que no eran marido y mujer, puesto que eso era lo de menos para ella, pero insistió que no eran esposos por la vía legal.

