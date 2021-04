“Serás gobernador de Quintana Roo”: qué dijo Mhoni Vidente sobre el futuro Roberto Palazuelos

Mhoni Vidente predijo su nueva relación, una hija más y su llegada a la gubernatura de Quintana Roo (Foto: Instagram@mhoni1)

La famosa astróloga Mhoni Vidente se ha encargado de realizar algunas predicciones sobre el futuro de los famosos. En este caso, fue Roberto Palazuelos quien recibió diversos adelantos de su vida amorosa y política.

El empresario mexicano era el invitado del programa Mimí Contigo, transmitido por Tv Azteca, cuando, casi al finalizar el programa, recibió la sorpresa de que la vidente de origen cubano haría algunas revelaciones al leer las cartas que eligiera.

“Ella sí es muy buena, siempre ha dicho cosas que me han pasado”, dijo Palazuelos al observar a Mhoni Vidente entrar al foro.

Sin embargo, antes de realizar cualquier pregunta o acercamiento con el “Diamante Negro”, aseguró que alguno de los jueces de La Voz Kids pronto anunciaría su embarazo para convertirse en padre o madre por primera vez. Los señalados fueron Belinda y Camilo.

El Diamante Negro podría convertirse en papá en el año 2022(Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

La primera revelación hecha hacia Palazuelos fue su posible segunda paternidad, ya que aseguró será padre por segunda vez, pero ahora de una niña, pero no será con su pareja, sino que se tratará de un embarazo pactado por vientre de alquiler.

“Va a tener una niña. Yo creo que va a ser por alquiler de vientre porque va a ser completamente de ella”, indicó Mhoni Vidente. Por su parte, el también actor indicó que sí buscará tener una pequeña a pesar de sus 53 años y ya hasta pensó su nombre: “Le pondría Regina, que quiere decir Reina”.

Acerca de su primer hijo, Palazuelos afirmó que soñó con él meses antes de tenerlo en sus brazos. Además, al momento de tener esa premonición, se encontraba junto con Yadira Garza, quien fue su esposa, y le confirmó que “no le había bajado”.

“Lo soñé. Fíjate bien lo que te digo. Lo soñé y me dijo ‘papá voy al mundo’ y le vi la cara. Estaba yo en Miami, en un hotel con mi esposa, y volteé y le dije ‘soñé a mi hijo, me habló, lo vi ahorita’, y me dice ‘Roberto, no me ha bajado, me voy a checar ahorita’. Nos fuimos a checar y estaba embarazada”, contó durante la emisión de la ex integrante de Flans.

Durante este programa Palazuelos también recordó anécdotas de su infancia (Foto: Twitter/@MimiContigo)

Mhoni Vidente tuvo la premonición de que el nacimiento se daría en el año 2022 de manera arreglada, ya que el empresario hotelero “quiere una hija completamente para él, para hacerla fuerte, inteligente y capaz”.

Sobre su vida amorosa, la astróloga cubana mencionó que podría tener pronto una relación con una mujer muchos años menor que él, situación que más allá de perjudicar, lo beneficiaría en el ámbito personal y de negocios con un crecimiento. Ante estas declaraciones, Palazuelos confirmó que se encuentra saliendo con una chica de 23 años, con quien se siente cómodo. “Le veo mucho potencial a la relación”, dijo.

El fallecimiento de un ser querido también estará presente en la vida del “Diamante Negro”. A pesar de no esclarecer con exactitud qué tan cercana sería su relación, Mhoni Vidente, entre bromas, refirió que no sería Luis Miguel, pues él “también va a estar muy enamorado y va a querer ser papá con esta niña de 22-23 años, que es la corista”.

Finalmente, sobre su deseo de convertirse en gobernador de Quintana Roo, el cual mencionó, es el último sueño que quiere cumplir en su vida, ya que tiene muy buenas intenciones para hacerlo, mismas que no están relacionadas con el dinero o con el poder.

“Es un partido diferente, es otro partido nuevo que es una mezcla de un color rojo con el color blanco (...) Estás en el momento preciso para seguir construyendo, que es menos de tres años, que es el 2024, vas a estar hablando de cuestiones para ser candidato, ser senador o ser gobernador de allá de Quintana roo. Veo que sí vas a ganar”, sentenció Mhoni Vidente.

