Chrissy Teigen reveló cómo se encuentra Kim Kardashian tras pedir el divorcio de Kanye West

Chrissy Teigen reveló que ha estado en contacto con Kim Kardashian después de que se diera a conocer la noticia de su divorcio (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Chrissy Teigen reveló que ha estado en contacto con Kim Kardashian después de que se diera a conocer la noticia de su divorcio. Compartió lo que sabe del estado anímico de la estrella de reality y sus propios sentimientos acerca del divorcio.

Durante la más reciente edición del show “Watch What Happens Live”, la modelo fue cuestionada por sus fans sobre cómo ha estado la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” y si su esposo, John Legend, ha tenido contacto con Kanye West.

“Diré que definitivamente he estado en contacto con Kim más de lo que John ha estado en contacto con Kanye. Si alguien conoce a Kanye, es que se desconecta por completo. Es difícil contactar a Kanye”, expresó Teigen.

Por su parte, Teigen declaró que es “una pena” que la pareja se haya separado, pues ella pensaba que duraría para siempre. Y, en cuanto a la creadora de KKW Beauty, la modelo declaró que se encuentra bien.

La modelo lamentó la separación de la pareja (Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock)

“Kim está bien. Sé que Kim lo dio todo por todo, y honestamente es una pena que no haya funcionado. Porque vi que eran una relación para siempre, Realmente lo hice. Pero sé que ella hizo todo lo posible”, añadió.

West molesto con la cobertura de su divorcio

El popular rapero está molesto por la forma en la que se está abordando la separación en los medios. Según fuentes cercanas al músico, no es cierto que haya sido la empresaria la que tomó la decisión de divorciarse, sino que fue él quien decidió alejarse de su esposa, algo que ha venido declarando desde hace varios meses.

Para el cantante, la única razón que lo llevaba a permanecer junto a la empresaria eran los cuatro hijos que tienen en común: North, de 7 años; Saint, 5; Chicago, 3; y Psalm, de 1. Las fuentes aseguraron que West quería separarse y que fue Kardashian quien hizo todo lo posible por mantener la relación.

“En realidad, fue él quien dijo durante un año que no tenían nada en común excepto los niños y que quería salir de ahí. Ella hizo todo lo posible para tratar de salvar el matrimonio”, aseguró una de las fuentes al medio estadounidense Page Six.

Fuentes cercanas a Kanye West alegan que él fue quien quería divorciarse desde un principio (Foto: EFE/EPA/JASON SZENES)

La fuente agregó que el productor la dejó “presentar primero el divorcio por dignidad”. Mientras que el músico cambió sus números de contactos para no comunicarse directamente con la empresaria.

“Incluso antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Pueden comunicarse conmigo a través de mi seguridad’”, agregó el informante.

La fuente agregó, que “Kim no está segura de cómo será el futuro, pero le ha dejado claro a Kanye que puede pasar tiempo con sus hijos cuando quiera”.

La estrella de reality vive en su mansión de Los Ángeles con sus cuatro hijos, mientras que su ex permanece en su rancho de Wyoming. La estrella estadounidense contrató a la temida abogada de Hollywood, Laura Wasser, quien también representó a estrellas como Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp.

Kardashian volvió a contratar a Laura Wasser (Foto: Broadimage/Shutterstock)

Wasser también cerró el divorcio de la empresaria con el jugador de la NBA, Kris Humphries, tras su fugaz matrimonio de 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, Kim se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.

