Cómo fue la experiencia con Maite Perroni, Pati Chapoy, Niurka y otras famosas para “El escorpión dorado”

El comediante ha conseguido conseguir millones de suscriptores en su canal "De peluche en el estuche" (Foto: Instagram/goldenescorpion)

Con millones de seguidores en las redes sociales, el comediante conocido como “El escorpión dorado” se ha posicionado como uno de los personajes más populares de internet, quien con su humor irreverente y un lenguaje florido ha logrado consolidarse en la preferencia de cierto sector de consumidores de videos de YouTube.

Uno de los atractivos de los contenidos de Alex Montiel, su nombre real, es una sección donde entrevista a diversos personajes de la escena pública a bordo de un vehículo en movimiento, de este modo el influencer se ha codeado con estrellas tan disímbolas como Eugenio Derbez, Belinda o conductores como Gustavo Adolfo Infante y Yordi Rosado.

Fue con este último con quien el hermano mayor del también influencer Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, platicó en el más reciente programa de entrevistas del también locutor de Exa FM.

Niurka coqueteó con el Escorpión Dorado en una entrevista (Foto: Captura de pantalla)

En la charla donde abordó aspectos relacionados con su trayectoria y la fórmula que ha seguido para haberse colocado como uno de los youtubers más destacados, el comediante que cuenta con más de 18 millones de suscriptores confesó cuáles han sido las famosas que más lo han puesto nervioso.

“Con la que me sentí acosado un poco fue la Niurka, porque me metía mano hasta donde…la Niurka echa desmadre, a esa sí le vale madres, está poca madre”, y ante la pregunta de que si la vedette cubana sería su versión femenina, el luchador contestó “un poco sí”.

“Sabes quién me aguantaba la mirada y la insinuación, la Maite Perroni, me le acercaba así y la Maite ay, dije ‘no me hagas eso Maite, que me va a dar un paro’, ya se me paró el corazón”, recordó entre risas el periodista de profesión.

La Fernanda Castillo también, hicimos que chocara un pendejo por estar dándonos unos besos, un pendejo nos ve y choca con otro idiota en Avenida Universidad. La Karla Souza, tan fresita que se veía, ese es el video más cabrón que tengo de visitas, tiene como 22 millones. El año pasado mi video más visto, de hecho fue uno de lo más vistos de todo YouTube de 2020, con Danna Paola, la rompió

Roberto Palazuelos reavivó la polémica con Eduardo Videgaray en video del Escorpión Dorado (Video: Peluche en el estuche)

El periodista que estudió en la escuela Carlos Septién recordó cuáles fueron sus primeras oportunidades laborales:

“Para tercer semestre entré a Televisa; hice un casting... primero entré a un concurso de Planeta 3 A Chaleco, donde estaba Videgaray, Estaca y Yuridia Sierra. Entré ahí como parte del elenco, estábamos Fabio Morris y yo. En todos los concursos que me tocaba, perdía”, recordó Montiel.

Aunque su oportunidad llegó tras ganar un concurso para el que realizó un reportaje de “los encuerados de los 400 pueblos, terminé encuerándome con ellos. (...) Los jurados eran Adela Micha, Loret de Mola y Guillermo Arriaga. Primero, Loret me jaló para unos reportajes especiales en esta cuestión de Espacio. Pero, al mismo tiempo y no sé por qué, la esposa de Mauricio Barcelata, María José Suárez, se tenía que salir, era reportera de Planeta 3 y era una fregona. Y yo sin experiencia, sin ninguna palabra, sin tener la chispa que tiene ella, tenía que llenar ese espacio, ser lo suficientemente entretenido para no necesitar lo que no tenía”, agregó.

Recientemente Erik Rubín confesó en el canal de Alex Montiel que tuvo un amorío con Salma Hayek (Foto: PelucheEn ElEstuche / Youtube - captura de pantalla)

Fue así como “El escorpión dorado se fue colocando en los medios tradicionales: “Después de eso me fui un rato a radio, a Radio 1000, en el inter hice una revista y terminé trabajando en espectáculos en TV Azteca, cuando Pati se encargaba de lo que le llamaban Fabrica de Espectáculos”

“Eran como 10 programas de espectáculos: Pati era la cabeza, era la directora, aunque abajo de ella estaban los productores. Yo terminé trabajando mucho con Rafa Sarmiento y Esteban Macías, que se encargaban mucho de cine, de espectáculos, de música. De repente te hablaban para producir el Oscar o para producir una Academia especial”, recordó el vlogger.

