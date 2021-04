Los memes de Belinda y su atuendo de Iron Maiden

Esta no es la primera vez que Belinda demuestra tener un variado gusto musical (Foto captura de pantalla de Instagram/belindapop)

Ante las diversas críticas que Belinda recibió por su atuendo de metalera, muchos usuarios hicieron memes para burlarse de quienes intentaban ridiculizarla, también hicieron ediciones para señalar el fanatismo de la cantante por Iron Maiden.

El pasado miércoles Belinda compartió una fotografía con los más de 13 millones de seguidores en su página de Facebook, en ella la cantante lucía el atuendo que usó el martes en La Voz Kids.

En dicha imagen ella estaba recargada en su sillón de coach, traía dos coletas, un top dorado, botas hasta medio muslo y una falda con estampado alusivo a la banda de heavy metal Iron Maiden, se trataba de Eddie, la mascota de la agrupación británica.

En este montaje se hizo referencia a una de las canciones más populares de la cantante (El baile del Sapito) y el álbum que publicó en 1982 la banda británica, es decir The Number of the Beast (El número de la bestia).

Un medio publicó esta imagen en Twitter (Foto: captura de pantalla Twitter/eldeforma)

Además de los comentarios de sus fans resaltando su belleza o halagando su participación en el programa de canto, recibió múltiples críticas de personas quienes aseguraban que había elegido ese conjunto sin conocer a la banda o que la música de Iron Maiden no le gustaba realmente y se trataba de un asunto de belleza.

Ante uno de estos comentarios la cantante respondió lo siguiente “Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gusto musicales”.

Esta es una recopilación de algunos de los memes:

En este una página de personas que gustan de ir a festivales colocó la imagen de Belinda entre el público de algún concierto de metal.

(Foto: captura de pantalla Facebook)

La página que publicó este intentó satirizar a las personas que examinaron si Belinda era o no una fanática real.

(Foto: captura de pantalla Facebook)

Bruce Dickinson fue vocalista y compositor de la banda de heavy metal Iron Maiden, por lo que en esta página hicieron un montaje donde usaba una prenda de Belinda.

(Foto: captura de pantalla Facebook)

Esta página de una caricatura se burló de quienes cuestionan a las personas que usan una prenda de alguna banda, ya que suelen asumir que no son verdaderos seguidores si no conocen datos sobre los artistas en cuestión.

(Foto: captura de pantalla/Facebook)

En este caso se trata de una página creada con el propósito de señalar este tipo de cuestiones, usan los emojis de manera irónica y comparten la captura de pantalla de uno de tantos usuarios que criticaron a la cantante de pop.

(Foto: captura de pantalla/Facebook)

En este meme un usuario de Twitter compartió una fotografía para señalar que así como Belinda es cantante de pop y puede ser fanática de una banda de metal, Tomás Enrique Araya Díaz, vocalista de otra banda de metal puede portar una playera de Bob Esponja, una animación humorística dirigida a niños.

(Foto: captura de pantalla de Twitter)

Montaje de una playera donde nuevamente se mezcla un álbum de Iron Maiden así como una canción de Belinda (Foto: Twitter/@fresadeneza)

“les traigo la playera de moda y de novedad para admirar a nuestra reina Belinda si alguien ocupa, mande DM para precio y detalles” escribió la cuenta verificada de fresadeneza, quien acompañó su tuit con la anterior fotografía.

