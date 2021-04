El sugerente video de Khloé Kardashian mostrando su cuerpo sin editar para olvidar la foto que ella misma quiere prohibir

Khloe K sorprende con video, luego de censura en una de sus fotos

Klhoé Kardashian causó furor en redes sociales luego de que una fotografía suya fuera publicada sin ningún tipo de retoque. Miles de comentarios sobre su cuerpo comenzaron a verterse en redes social, por lo que ella decidió contestar a la polémica publicando un video en topless para mostrar cómo luce su cuerpo y relatando a sus admiradores los problemas que ha vivido respecto a su imagen corporal.

En la imagen viralizada, Klhoé Kardashian aparece al natural con un bikini de animal print junto a una piscina, pero su cuerpo lucía diferente a las fotos que generalmente publica la famosa. Ella y su equipo se esmeraron para desaparecer la imagen, que, aseguraron, no estaba autorizada para publicarse. Incluso, se informó que varios usuarios tuvieron que bajar la foto de sus redes ante amenazas de emprender acción legal en su contra.

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros”, comenzó Klhoé al publicar los videos de su cuerpo en su cuenta de Instagram. “La foto que se publicó esta semana fue hermosa, pero, como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación o no captura tu cuerpo, después de trabajar duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”, aseguró.

Khloe Kardashian hizo un en vivo en Instagram para mostrar a sus seguidores la apariencia real de su cuerpo, sin filtros ni retoques. (IG: @khloekardashian)

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians”, se encuentra, como su familia, constantemente frente al ojo público, por lo que señaló que vive una presión constante de ser y permanecer perfecta. Explicó que esto ha sido algo difícil de soportar para ella y anunció que: “para aquellos que sienten la presión constante de no sentirse lo suficientemente perfectos, quiero que sepan que los veo y los entiendo”, escribió.

Klhoé Kardashian hizo un en vivo en Instagram para mostrar a sus seguidores la apariencia real de su cuerpo, sin filtros ni retoques. Además, publicó otra grabación frente al espejo en la que giraba y brincaba para exponer que no tenía ningún tipo de filtro y que su cuerpo es producto del trabajo que ella hace por él.

Explicó que, por décadas, cada una de sus imperfecciones ha sido analizada. “Se han burlado del más pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días”, recordó. Sin embargo, la socialité aseguró que toma todas esas críticas para motivarse, estar en mejor forma en su vida y ayudar a otros en las luchas con la imagen corporal, pues ella contantemente recibe comentarios que aseguran que su cuerpo “no lo pudo haber hecho con trabajo duro, y que en realidad pagó por todo”.

Khloe contó lo difícil que ha sido trabajar en su imagen corporal frente al ojo público (Foto: AFP)

La estrella del reallity contó que en algún momento consideró que las críticas contra su imagen expresaban la realidad. “Nunca te acostumbras a que te juzguen, te rompan y te digan lo poco atractivo que eres, pero diré que si escuchas algo lo suficiente, empezarás a creerlo. Así es como me han condicionado a sentir, que no soy lo suficientemente hermosa solo por ser yo”, aseguró.

Además, comentó que así como disfruta de maquillarse, usar uñas postizas o ponerse tacones, también le gusta editar sus fotos y utilizar luz favorecedora. “Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable”, asevero Klhoé tras expresar que la imagen de su cuerpo y la manera en la que decide lucirlo es únicamente decisión de ella.

Finalmente, recalcó que la sociedad no puede “continuar viviendo una vida en la que quepamos en un molde perfecto de lo que otros no han impuesto” y pidió a sus seguidores que se aseguraran constantemente de que su corazón sea feliz.

