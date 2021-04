Apio Quijano de Kabah revela que tener COVID-19 lo traumatizó de por vida

El integrante de Kabah, Héctor “Apio” Quijano, reveló que tener Covid-19 ha sido una de las experiencia más terroríficas que ha pasado en la vida, y aunque sobrevivió a la forma más agresiva de la enfermedad, en un inicio ese hecho lo llenaba de culpa, ahora trabaja por superar los recuerdos de haberse desaturado de oxígeno y de tener una experiencia cercana a la muerte.

“Me dio Covid-19 y me dolió mucho vivir así,. Algo que tiene que ver con el trauma. Hay un punto donde te sientes roto, que desquebraja nuestra personalidad y quienes somos nosotros”, fue el comentario que el juez del programa Todos quieren fama, hizo en emisión en vivo de Sale el Sol. En este recibió terapia pisicológica en vivo donde se abordó el tema de experiencias traumáticas y cómo lidiar con ellas.

De acuerdo con las explicaciones de la psicoterapeuta invitada al programa, Shulamit Graber, las experiencias cercanas a la muerte siempre deben ser considerabas como limítrofes equivalentes a una vivencia traumática. Esta aconsejó que no hay que esperar hasta tener varios síntomas físicos y emocionales para buscar ayudar profesional.

“Un trauma emocional es un suceso vivido con miedo, terror y con una sensación de que no puede hacer nada, que eres víctima de uno de tus acontecimiento. Las experiencias límites que nos ponen entra la vida y la muerte son consideradas como experiencias traumáticas.

Agregó que tras contagiarse de algo tan peligroso como el Covid-19, deja residuos, no solamente en el cuerpo, sino de manera psíquica, afirmó que muchas personas sienten culpa tras contagiarse de la nueva cepa viral.

“Es conocido que todas las experiencias traumáticas dejan residuos, aunque estos tardan en salir y dejan rastro por muchos tiempo. Solo la gente va a terapia hasta que se sienten al límite, no hay que sentirse tan mal para llegar a esos niveles. Si esto tuviera un para qué en mi vida, para qué lo hubiera vivido y qué me puede enseñas. Hay que romper el patrón rígido, los porqués dejarán desesperanzados. No hay que vivir en la negación”, dijo la experta.

Tras haber dado negativo a COVID-19, Apio Quijano se reincorporó en días recientes a su trabajo como juez del reality show Todos quieren fama, donde se desempeña evaluando el rendimiento vocal de los participantes. Y es que trabajar se ha vuelto necesario para el integrante de Kabah, pues le sirve para retomar el curso de su vida y superar los terribles días que vivió durante su infección causada por los coronavirus, que lo atacó agresivamente hace un par de semanas.

El también experto en moda reveló cómo fueron sus cuidados, y aseguró que su hermana Federica Quijano, también integrante de la misma banda pop, fue quien se mantuvo al pendiente de su salud, habilitando su casa para darle auxilio.

Hector Apio Quijano (Foto: Steve Allen)

“Yo no quería quitarle el espacio (en el hospital) a una persona que estuviera peor que yo, entonces mi hermana, muy preocupada, hizo de su casa, literal un hospital, donde había separaciones como de plásticos, así de separaciones y un área, era el área donde estaba yo infectado, como si tuviera ébola, y tenía a estos dos grandes doctores que estuvieron ahí conmigo revisando temperatura, oxigeno, pulmones, con el suero, con todo”, contó en una videollamada para el programa De primera mano en el mes de noviembre del año pasado.

También dijo que está hablando al respecto de su padecimiento y cómo lo está afrontando para fungir como un ejemplo para el público y evitar que se relajen las medidas sanitarias. Admitió que siendo una figura pública seguida por miles de personas, su testimonio podría ayudar a generar conciencia entre la población sobre la emergencia sanitaria que continúa azotando a nuestro país.

