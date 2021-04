El infarto que el rapero DMX sufrió por sobredosis podría tener graves consecuencias

El rapero DMX sufrió un ataque cardiaco a causa de una sobredosis (Foto: Streeter Lecka / AFP)

Uno de los raperos más famosos de la década de los 90, DMX, podría encontrarse en “estado vegetativo”, debido a un ataque cardiaco que presuntamente sufrió por una sobredosis. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 2 de abril a las 11 de la noche, hora local, en la casa del artista, de acuerdo con el portal de noticias TMZ.

Tras la sobredosis, el rapero fue trasladado cuidados intensivos de un hospital en White Plains, Nueva York. De acuerdo con fuentes del medio estadounidense, el artista “tiene algo de actividad cerebral”. Hay otra versión que afirmó que se encuentra en “estado vegetativo”. Hasta el momento, ninguna de las dos ha sido confirmada de forma oficial.

En una actualización alrededor de las 5 de la tarde, hora local, el medio informó acerca de cómo fue el proceso de auxilio que tuvo: “los paramédicos intentaron resucitarlo durante 30 minutos y durante ese tiempo se le privó de oxígeno. Los médicos le dijeron a la familia que la falta de oxígeno afectó gravemente el cerebro de DMX”. De acuerdo con otra actualización, los hijos del artista estadounidense están volando a Nueva York para verlo.

Hasta el momento, no se han confirmado versiones sobre presunto "estado vegetativo" (EFE/CJ GUNTHER/Archivo)

El portal recordó que Earl Simmons, el nombre real del rapero, ha luchado contra el abuso de sustancias y se ha encontrado en rehabilitación en más de una ocasión. La última fue en 2019, debido a que el cantante enfrentó una sentencia de 12 meses por evasión de impuestos. De acuerdo con el medio, el rapero de 50 años no tuvo una recaída, pero fue internado debido a por “por temor a que pudiera volver a hacerlo”.

En un show de Las Vegas después de su último periodo de rehabilitación, el rapero dio un contundente mensaje para sus fanáticos sobre el consumo de sustancias nocivas: “Cuando te caigas, vuelve a levantarte, todos aquí han pasado por alguna mi**da y nunca sabes lo que Dios está dispuesto a hacer por ti hasta que lo necesitas”.

La última presentación de DMX tuvo lugar en julio de 2020, junto con Snoop Dogg frente a más de medio 500 mil espectadores que sintonizaron el evento. Su repercusión ha sido tal que, a parte de haber vendido millones de copias a lo largo de su carrera, actualmente su canción “X Gon’ Give It To Ya” cuenta con más de 400 millones de reproducciones en Spotify a pesar de haberse lanzado en 2003.

De acuerdo con TMZ, el rapero se ha encontrado en rehabilitación en más de una ocasión (REUTERS / Brendan McDermid)

Demi Lovato habló de su sobredosis

Recientemente, la cantante ha destapado eventos de su vida personal en su documental Demi Lovato: Dancing With the Devil, el cual se estrenó en YouTube Originals. Entre los temas de los que habló, se encuentra una sobredosis que sufrió en 2018.

“Los médicos me dijeron que tenía de cinco a 10 minutos de vida. Si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí”, aseveró Lovato.

La intérprete aseguró que está “agradecida de poder estar sentada aquí hoy” y también destacó cómo ha sido el proceso que ha vivido después de la sobredosis: “Me estoy recuperando de un montón de cosas y he estado sobria durante muchos años, pero todavía me siento miserable. Por primera vez en mi vida, esencialmente tuve que morir para despertar”, declaró.

La cantante también ha batallado con adicciones desde muy joven (Captura de pantalla: Youtube Demi Lovato)

En la serie documental de cuatro partes, la cantante también afirmó que fue violada cuando tenía 15 años de edad y era actriz de Disney, así como que tiempo después sufrió un abuso sexual por parte de su dealer la noche de su sobredosis.

