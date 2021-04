Daniel Bisogno y las historias de terror más escalofriantes que ha experimentado

El conductor de espectáculos, Daniel Bisogno, contó a sus compañeros de Ventaneando las historias paranormales que le han sucedido, asustando no sólo a su equipo, pues la audiencia respondió en redes ante sus narraciones.

El conductor de Ventaneando contó que en su antigua casa su cocina daba directo al garaje, y en una ocasión que se encontraba con el chofer de Mariana Ochoa en la cocina, vieron cómo Bisogno entró al cuarto y detrás de él una señora con la cabeza pegada a su nuca.

“Los dos en esa ocasión vieron cómo entré a la cocina por un vaso de agua, entré y viene una señora morena pegada con la cabeza a mi nuca, siguiéndome a todas partes”, señaló.

Al ser cuestionado de no sentir algún temor, respondió que “sólo sentía el aire, nada más”. Contó que varias veces pasó y llegó a ver a esta señora, “en la casa si se aparecía”, aseguró.

Daniel Bisogno contó a sus compañeros las historias paranormales que le han sucedido (Foto: Ventaneando /captura de pantalla)

En su primer divorcio, el conductor se fue a vivir a un departamento y narró que cada que llegaba se encontraba con la televisión encendida con la famosa película El exorcista. “Se los juro, bajando del elevador escuchaba la música de una canción, abría la puerta y estaba puesto el Exorcista en la tele, prendida en el menú”, comentó.

Señaló que encontrarse la televisión prendida con la película pasaba todos los días, hasta que se acostumbró, “yo llegaba y encontraba la película puesta y la quitaba”, dijo.

“¿Y por qué nunca llevaste agua bendita?”, le preguntaron sus compañeros del programa, y con gracia contestó que sí echaba agua bendita, él sería el que terminaría quemado.

Sus historias no terminaron ahí, recordó que cada noche que llegaba a su casa encontraba una silla en el comedor viendo hacia la ventana, además, un día que cocinaba entró una señora mayor a su casa, pasó junto a él y salió a la sala.

Sus compañeros se llevaron un gran susto (TW: @ventaneandouno)

“Un día que estaba cocinando entra una viejita, pasa y se mete a la sala, me asomo y nada; fueron varias veces”, declaró.

Contó que esa misma señora se le ha aparecido en otros lugares, como en una ocasión que fue al cine acompañado, “estamos solos en la sala y de repente entra la viejita en la sala, era la misma y caminó atrás de nosotros”, manifestó.

El conductor dijo haberse quedado helado; él y su acompañante no querían voltear, así que empezaron a codearse y cuando por fin voltearon, no había nadie.

Para relajar el ambiente, Bisogno relató que un día que se estaba bañando escuchó ruidos en su departamento, al salir de la ducha, se encontró con la muchacha que le ayudaba con la limpieza.

“Y luego otro día, me estoy bañando y escucho ruidos en el departamento, y así encuerado salgo al pasillo y con quién me encuentro es con la muchacha , cuando me ve encuerado dice ¡dios mío!, y contestó ‘casi’”, confesó entre risas.

Daniel Bisogno contó que la misma señora se le ha aparecido en otros lugares (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

Durante sus historias, sus compañeros no dejaban de repetir “que bueno que es jueves santo” o “se me hace que eran tus pecados”, llevándose un gran susto por el ambiente en el programa.

En Twitter, la audiencia comentó algunas de sus experiencias paranormales y sus miedos. Una usuaria compartió “Sí, muy entretenido...pero sí me acordé cuando una vez fui al cine y solo yo estaba en la sala ...jaja jaja que mello”, otra usuaria respondió que estaba viendo el programa con su hija y se les erizó la piel al escuchar las historias.

