Jen Shah, estrella de ‘Real Housewifes’, enfrenta cargos por fraude: había sido interrogada sobre su trabajo antes de la demanda

(Instagram: @therealjensha)

Jen Shah, de 47 años, estrella del programa de televisión estadounidense, “Real Housewives of Salt Lake City”, fue acusada este martes de llevar a cabo un plan de fraude de telemercadeo a nivel nacional. El mes pasado había sido ya interrogada en dicho reality show sobre qué era lo que hacía o en qué trabajaba que necesitaba tantos asistentes, pero su respuesta solo fue un argumento confuso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un comunicado en el que anunció los cargos en contra de Shah, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Asimismo señalaron que la mujer y su “primer asistente”, Stuart Smith, de 43 años, se organizaron para defraudar a personas mayores y analfabetas informáticas al operar en varios estados equipos de telemercadeo y ventas en persona, ofreciendo servicios “esencialmente inexistentes”, sin realizar reembolsos.

La presunta estafa comenzó en 2012 y continuó hasta 2021, según la justicia de EEUU. “Shah y Smith realizaron esfuerzos significativos para ocultar sus roles en el Esquema de Oportunidades Comerciales. Por ejemplo, Shah y Smith, entre otras cosas, incorporaron sus entidades comerciales utilizando nombres de terceros”, reveló una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York .

Precisamente, la cuenta de Instagram de Shah, en la que la estrella cuenta con más de 120 mil seguidores, está vinculada a un sitio que enumera tres empresas con sus propios sitios web: JXA Fashion, Shah Beauty y Shah Lashes. En ese mismo perfil, este personaje hace frecuentemente gran alarde de su riqueza.

(Instagram: @therealjensha)

“Siempre ataviada con marcas de diseñadores, a Jen le encanta organizar fiestas y no escatima en gastos; es importante para ella que todos sepan que es la mejor anfitriona de Utah”, es una de las descripciones que publicaciones del corazón hacen de Shah. “Madre de dos hijos con su esposo, Sharrieff, Jen es la reina de su casa y sus negocios como directora ejecutiva de tres empresas de marketing”.

Sin embargo, fue durante un especial del reality show, realizado el pasado febrero, que el espectador Andy Cohen le hizo una pregunta a Shah, quien casi siempre está acompañada por un equipo de ayudantes.

“¿Por qué necesitas cuatro asistentes?” preguntó Cohen, pidiéndole a Shah que “analizara lo que cada uno de ellos hace por ti además de aplaudir por tus fabulosos atuendos y llevarte”.

Elenco del reality “Real Housewives of Salt Lake City” (Instagram: @therealjensha)

“Necesito mucha ayuda, ¿sabes? Todos hacen cosas diferentes“, respondió Shah. “Dirijo muchas empresas y negocios diferentes, y muchos de ellos tienen diferentes roles en las empresas”.

Pero Cohen agregó que la gente precisamente tiene la duda sobre qué hace Shah para trabajar.

“Mi experiencia es en marketing de respuesta directa durante unos 20 años, por lo que nuestra empresa se dedica a la publicidad. Tenemos una plataforma que ayuda a las personas a adquirir clientes, por lo que cuando compras en línea o en Internet, y algo aparece, tenemos el algoritmo detrás de por qué te sirve ese anuncio “, dijo.

(Instagram: @therealjensha)

Heather Gay, otro miembro del elenco de “Real Housewives of Salt Lake City” y amiga de Shah, todavía estaba desconcertada. “Trato de ser, como, una persona bastante inteligente, pero recuerde que estaba como, ‘todavía no lo entiendo’”, dijo Gay en la reunión. “No sé lo que hace, ¡pero me gusta!”.

Shah también abordó esa pregunta en una entrevista con “Access Hollywood” cuando se le cuestionó de dónde sacó el dinero para financiar su “estilo de vida lujoso”.

Y ella dio una respuesta similar sobre la propiedad de “tres empresas de marketing”.

“Hacemos generación de leads, monetización de datos, por lo que es adquisición de clientes. Básicamente, la mejor manera de describirlo es, soy el Mago de Oz”, aseguró.

“Soy como el que está detrás de la cortina que nadie sabe que existe, pero soy el que hace que todo suceda. Entonces, cuando los anuncios les están apareciendo, cuando piensan ‘¿cómo diablos saben que estoy comprando en Neiman Marcus, ‘ese soy yo “.

(Instagram: @therealjensha)

Durante la reunión, a Shah también se le preguntó por qué su esposo Sharrieff viajaba con tanta frecuencia. Cabe mencionar que Sharrieff Shah es el entrenador de esquineros y coordinador de equipos especiales en su alma mater, la Universidad de Utah.

“Es un trabajo de tiempo completo y muy riguroso. Si fuera el entrenador en jefe, tendría más indulgencia para quedarse atrás“, respondió Shah. “Son los entrenadores asistentes los que están todo el tiempo reclutando si la temporada no llega”.

Sharrieff Shah, que no está acusado de ningún delito, pasó 12 años ejerciendo la abogacía antes de comenzar a entrenar con Utah en 2012, según relata una publicación de Instagram de la cuenta su esposa.

Sobre la misma Jen Shah también se ha dicho, en las descripciones que diversos sitios le hacen, “como tongana y hawaiana que crecía en Salt Lake City, sentía que a menudo sobresalía en su mundo mormón tradicionalmente blanco”.

(Instagram: @therealjensha)

Y es que ella se convirtió del mormonismo al Islam después de que “se enteró del maltrato histórico de los negros en la religión mormona”, señalan sitios como Bravo.

En tanto, los representantes de Shah dijeron el martes que no tenían comentarios respecto a la situación de su clienta, por lo que no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Shah y Smith debían comparecer en el tribunal a través de una videoconferencia virtual o una conferencia de audio este miércoles por la tarde, sin embargo fueron muchos los asistentes viruales, por parte de la prensa y el público en general, que Shah y su abogado tuvieron bastantes problemas para atender la llamada.

Después de intentar solucionar los contratiempos durante 45 minutos, utilizando altavoces y varios teléfonos, el juez consideró que los esfuerzos eran “inadecuados para que el tribunal se sienta cómodo” y reprogramó la audiencia para la mañana de este viernes.





SEGUIR LEYENDO: