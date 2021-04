Cómo Andrea Legarreta y Erik Rubín han mantenido su matrimonio por más de 20 años

A pesar de haber tenido malas rachas en su matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín han salido adelante (IG: erikrubinoficial)

Andrea Legarreta y Erik Rubín, se han enfrentado juntos a rumores de infidelidad, ruptura y fastidio, han superado como pareja altibajos, atravesaron tres embarazos y cumplen este jueves 21 años de haber contraído matrimonio en Acapulco

Legarreta aceptó que a través de los años han habido etapas en las que la relación con su esposo llega hasta los extremos de querer ponerle fin a su historia de amor, en los que no han tenido intimidad o simplemente el trabajo los agobió y los obligó a distanciarse, pero afirma que hay formas de mantener un matrimonio estable, sólo es cuestión de que ambas partes decidan que así sea.

Su historia comenzó en una discoteca de Acapulco, gracias a que Rafael Villafañe le dijo a la presentadora de Hoy: “¿Cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?”, haciendo referencia a Erik Rubín, su mejor amigo, narró Legarreta en el programa que conduce.

Andrea Legarreta y Erik Rubín cumplen 21 años de haber contraído matrimonio (Foto: Instagram)

Después del intercambio de números y algunas llamadas, comenzó su noviazgo, el cual duró tres meses, pues el cantante le propuso matrimonio. A los cinco meses de haber comenzado su relación, contrajeron matrimonio en una ceremonia que Andrea describe como “magia pura”.

“Recuerdo cada instante, cada ser querido deseándonos con el alma lo mejor, cada baile, cada canción y cada sonrisa. La felicidad desbordada por cada poro. Lo hermoso que te veías y tu sonrisa nerviosa. Mi sonrisa tan grande que se me salía por los ojos y retumbaba en mi corazón. Todos felices al ver que nuestra felicidad era evidente (la merecíamos)”, escribió en redes sociales.

A pesar de la felicidad de los primeros años de matrimonio, el ex Timbiriche reveló que han tenido que poner cartas sobre la mesa y repensar su futuro. “Hemos llegado a sentarnos y a platicar si debemos continuar o no, a veces la costumbre hace que te olvides de tu pareja, vives con tu familia, vives como socios, como amigos, convives en el día a día, pero a veces te olvidas de la pareja, entonces tienes que buscar cómo retomar”, confesó Rubín en Historias Engarzadas.

Andrea Legarreta y Erik Rubín han logrado un matrimonio estable, pero sí han llegado a hablar de separarse cuando están en sus peores momentos (Foto: Instagram)

Andrea Legarreta, en entrevista con Yordi Rosado, confirmó que en sus peores rachas han tenido que preguntarse “¿le seguimos o ya?”, pero nunca se han distanciado. “No sé qué es, yo termino por pensar que es el amor, pero de pronto dices ‘¿será la costumbre? ¿la comodidad?”, expresó Legarreta.

La conductora dijo que lo que ha mantenido en pie su matrimonio son las libertades que ambos se dan a pesar de que siguen siendo prioridad el uno para el otro. El hecho de que Rubín tenga que ir de gira constantemente y que ella tenga que seguir su trabajo, les permite sentir la ausencia del otro.

Compartió que también es muy importante la comunicación entre ambos para poder comprender qué es lo que a uno no le gusta de otro, pues la apatía puede hacer su trabajo si se lo permites, ya que en todas las relaciones, amorosas o no, hay problemas. “Si tú le das chance a la apatía, gana [...] cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe”, agregó.

Por su parte, Erik Rubín declaró que son como cualquier pareja, que no son perfectos, pero han sabido controlar sus problemas. “Somos humanos y tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestros problemas, pero ahorita estamos en un buen momento”, dijo en Historias Engarzadas.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se han enfrentado a rumores de separación e infidelidad, pero han mantenido su relación con una buena comunicación

Legarreta finalmente compartió lo que recomienda a sus hijas: “ahórrate a un borracho, ahórrate a un adicto a lo que sea, ahórrate a un patán, ahórrate al que te pide conocer tu clave del teléfono, ahórrate al que te diga cómo vestirte, ahórrate al que te diga que no le gusta tu carrera”.

Ambos han demostrado que tienen una fuerte relación, pues han sabido aceptar superar sus pasados, respetar sus carreras, superar la muerte de un bebé en vientre y criar a sus dos hijas, Mia de 15 años y Nina de 14, ambas con una ya exitosa carrera en actuación.

SEGUIR LEYENDO: