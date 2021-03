“Con mi novio”: el romántico mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller para AMLO

Más unidos que nunca, así se mostraron esta mañana Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador (Foto: EFE/Presidencia de México)

Más unidos que nunca, así se mostraron esta mañana Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

La periodista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía al lado de su esposo y le expresó el gran amor que le profesa desde que decidieron unir sus vidas en 2006.

Gutiérrez Müller explicó que la imagen fue tomada ayer en el interior de Palacio Nacional, donde AMLO tiene instalada su oficina desde que asumió el poder en México a finales del 2018 y también viven.

En su publicación, que ya cuenta con más de 18,843 Me gusta, Beatriz presumió que aunque ya tienen varios años de matrimonio, aún gozan del tiempo juntos como si estuvieran en pleno noviazgo.

Gutiérrez Müller explicó que la imagen fue tomada ayer en el interior de Palacio Nacional (Foto: beatrizgutierrezmuller / Instagram)

“Les presumo: esta foto es de ayer con mi novio”, detalló la catedrática y escritora.

Esta imagen pronto causó gran conmoción entre sus 266 mil seguidores en Instagram, quienes celebraron el romántico momento de la pareja presidencial.

“Forman una hermosa pareja, ambos muy inteligentes, pero sobre todo extraordinarios seres humanos”, “Preciosos, un verdadero orgullo”, “¡Viva el amor!️ Muchos saludos, señora Beatriz” o “Hermosos, Dios los bendiga”, fueron algunos de los comentarios en el posteo realizado hace unas horas.

La pareja es una de las más sólidas en la política mexicana y la mujer que rechazó adoptar el título de Primera Dama refrenda su amor y apoyo hacia el mandatario constantemente.

Apenas ayer demostró porqué es el mejor soporte de López Obrador. Desde su cuenta de Instagram, la escritora e investigadora mexicana compartió un video donde AMLO pidió a los mexicanos un reconocimiento a los padres de familia y, sobretodo, a las mamás, “que durante mucho tiempo han estado ayudando a sus hijos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Presidencia de México)

La publicación fue acompañada por un texto en el que expresó que le “gustó mucho” escuchar el pronunciamiento del presidente con respecto al papel que han jugado los padres y madres de familia para mantener la educación de sus hijos de manera virtual.

“Me gustó mucho escuchar al presidente con este reconocimiento, sobre todo dirigido a las madres, pero también a padres, abuelitos, tíos y hermanos, porque en verdad ha sido difícil ser maestros de nuestros hijos. Tenemos que seguir apoyándolos y aprender con ellos. Yo me he visto en la necesidad de estudiar álgebra, cosa que no hacía desde la secundaria”, señaló la historiadora a través de esta red social.

AMLO también ha utilizado las palabras de su esposa a la hora de pronunciar sus discursos. En un evento en Campeche, el presidente López Obrador aprovechó la ocasión para citar algunos de las anotaciones que Beatriz Gutiérrez Müller ha hecho sobre el tema.

Mientras relataba la invasión “violenta” de los españoles, enlistó las principales excusas para justificarla, tales como el destino y la superioridad racial, religiosa o cultural.

Fue entonces cuando el mandatario se refirió a su cónyuge para exponer como eran vistos los indígenas americanos por los “conquistadores” europeos: “La investigadora en literatura colonial, Beatriz Gutiérrez Müller, sostiene y cito textualmente, que los principales conquistadores según se puede leer en sus escritos, como Hernán Cortés, desde el inicio consideraron que los indios mexicanos vivían en estado de barbarie, algunos otros incluso señalaron algún tipo de salvajismo y canibalismo y que procedía civilizarlos y evangelizarlos. Cortés, por ejemplo, describió los templos mexicanos como mezquitas, insinuando que el islam había llegado a América”.

