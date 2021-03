Eiza González se lució en bikini en Semana Santa: cuál es la dieta de la estrella mexicana

Eiza González se dejó ver en bikini (IG: eizagonzalez)

Eiza González compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le puede ver disfrutando del clima soleado, en una playa de Estados Unidos.

Con un bikini de color negro, la actriz mexicana presumió su figura. No es ningún secreto la vida deportiva y nutritiva que lleva, en algunas ocasiones Eiza ha compartido fotografías de sus alimentos y su dieta, además de sus paseos en bici y de las veces en que se ejercita.

Actualmente es una de las actrices mexicanas con más éxitos en Estados Unidos, en febrero se estrenó su primera película con la producción de Netflix, Descuida, yo te cuido. Y ha sido la estrella en distintas campañas publicitarias de moda.

Gracias a las distintas producciones en las que ha participado como Bloodshot, el ejercicio ha sido su mejor aliado para tener fortaleza física. Para ello se ejercita con pesas y abdominales. Cuando necesita relajarse practica yoga o pilates.

Así se dejó ver Eiza en Semana Santa

En una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la actriz comentó que toma agua todo el tiempo. “El agua es un básico de mi vida, viajo mucho y me deshidrato. Me ayuda con los cambios de clima”, mencionó que intenta tomar dos litros de agua diariamente.

Respecto a su dieta, en la entrevista también dijo que intenta llevar una vida más orgánica y responsable.

Admitió que no es vegana, pero tiene una dieta basada en plantas (vegetales, frutas, cereales y legumbres) y que desde entonces se siente mejor.

“Estoy tratando de llevar una vida más orgánica y responsable, en términos de lo que como”. Poco a poco, ha dejado de consumir café y algunos azúcares. Mencionó que ocasionalmente come carne y algunos postres.

Eiza González ha sido reconocida a nivel internacional por su trabajo en distintas películas (Foto: AP)

“Intento no comer mucha azúcar, aunque me encanta el chocolate y es muy difícil, pero elijo un día a la semana en donde me lo puedo permitir”.

Además, la actriz ha confesado que cuida mucho su cuerpo y lo acepta como es. En una entrevista con W Magazine, González explicó que su lema de vida es el “amor propio”. Recalcó que ama su piel, su cabello, su cuerpo y es buena con ellos.

“Me gusta estar en movimiento todo el día, no necesariamente rutinas de alto rendimiento, pero si mantenerme todo el día en constante movimiento”, dijo a la revista Baazar.

La mexicana ha participado en distintas películas internacionales (Foto: Seacia Pavao/EFE)

“Recientemente he empezado a tomar agua caliente o a temperatura ambiente por todo, porque es bueno para glándulas suprarrenales y el sistema linfático, que es algo con lo que lucho un poco y me siento mucho mejor, me ayuda con la fatiga”, declaró.

Respecto a la ansiedad y estrés que a veces puede vivir, le gusta consumir una baya peruana que es rica en fitoquímicos y generalmente se encuentra en polvo para agregar a las bebidas. La actriz mencionó que el té de regaliz es una de sus bebidas favoritas.

Además, confesó que no suele consumir bebidas alcohólicas, lo cual le ayuda mucho a su piel. “He notado cambios importantes en mi piel y en mi energía desde que dejé de beber”, recalcó.

Eiza González (Foto: Instagram@eizagonzalez)

Pero no todo son dietas, ejercicios y trabajo en la vida de la actriz, pues le gusta mantenerse ocupada leyendo o jugando con sus mascotas.

“Me gusta leer, me obligo a mi misma a leer al menos un libro cada tres o cuatro días. También me gusta pasar tiempo con mis dos mascotas”.

