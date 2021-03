Al natural y con bikini azul: así se mostró la hija de Mariana Levy en video que encendió las redes

Maria levy bikini amor propio (Video: IG @Marialeyy)

María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, compartió un video en su Instagram, donde muestra su cuerpo sin filtros ni poses y en un entallado bikini azul, con el fin de dar un mensaje a sus seguidores sobre la aceptación de los cuerpos y el amor propio.

“Quiero recordarte tu cuerpo es perfecto. Es inteligente, fuerte y sabio. ⁣⁣tu ser es hermoso, con su sentir, sus procesos y su historia.⁣ Tú existencia es un regalo inmenso, lleno de magia el cual debes cuidar y honrar.⁣⁣cuida de ti, agradécete, apapáchate, hónrate, respétate, ámate incondicionalmente”, mencionó la fotógrafa desde su cuenta personal.

Asimismo, puntualizó que el motivo de hacer este video era mostrar que a veces, lo que se observaba en las imágenes de las redes sociales, no era del todo cierto, pues los cuerpos no se ven de una forma estereotipada todo el tiempo.

Les comparto este video para enseñarles lo importante que son los ángulos, las posturas y el styling de la ropa!⁣⁣⁣⁣en la primera parte del video estoy arqueando la espalda a más no poder, sacando las pompis y las bubis, metiendo la panza a más no poder y con el calzón bien arriba para que me haga más cintura.⁣⁣⁣⁣en la segunda parte estoy respirando tranquilamente como un ser humano, relajando mi cuerpo y aceptándolo tal y como es. poniendo mi tranquilidad, amor y comodidad primero

Recalcó que cada quien debe tener paciencia con sus procesos (Foto: Instagram / @marialevyy)

Compartió con sus seguidores que el camino hacia el amor propio tampoco es lineal y recalcó que cada quien debe tener paciencia con sus procesos y rodearse de personas con las que se sintieran cómodos y en paz, además de ahondar en que el dolor también podía transformarse en poder.

Cabe destacar, que recientemente, Levy subió una historia donde manda un mensaje contundente sobre las diferentes perspectivas que se pueden mostrar en una misma fotografía, debido a que se tomó dos selfies: una donde ella asegura que “mete la panza” y otra donde no.

Las palabras de la joven surgen a dos meses de que, a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, revelara que sufrió durante 10 años de trastornos alimenticios.

“No es algo que se quite por completo, pero se logra sanar. Hoy me siento mejor conmigo, con mi cuerpo y con mi ser”, afirmó, pero hizo énfasis en que es algo que se puede trabajar: “Es una chambota. Primero que nada, es reconocer que estás en proceso de sanación y ser super amoroso, paciente y compasivo contigo y con tus procesos”.

María Levy no sólo se ha mantenido constante en su trabajo como fotógrafa, sino que también procura hablar sobre el proceso de aceptación que ha tenido de ella misma (Foto: Instagram@marialevyy)

Tras haber realizado tal revelación, María Levy no sólo se ha mantenido constante en su trabajo como fotógrafa, sino que también procura hablar sobre el proceso de aceptación que ha tenido de ella misma. El pasado 13 de marzo compartió una fotografía, la cual no había querido subir debido a lo que ella consideraba un defecto físico.

Les comparto esta fotografía que cuando la vi por primera vez, <b>sentí horrible por la celulitis que había en mi pierna y por eso preferí no subirla</b>. Hoy me desperté, y antes de pararme de la cama vi mis piernitas. Y vi la celulitis que tenían, hace muy poco tiempo hubiera comenzado un monólogo interno súper destructivo e hiriente hacia mi; <b>pero hoy sonreí, pensé ‘que linda piel’ y me abracé. y sentí taaaaan bonito</b>

En este sentido, María Levy, no sólo utiliza su cuenta de Instagram para mostrar su trabajo fotográfico, sino también para fungir como una cuenta que inspire a las personas a ser “una versión potencializada” de ellas mismas y narrar sus experiencias personales.

SEGUIR LEYENDO: