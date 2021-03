“Ha sido muy suave con ella”: así ha enfrentado Alejandra Guzmán su contagio de COVID-19

Alejandra Guzmán se encuentra en casa y con molestias mínimas de la enfermedad (Instagram/laguzmanmx)

A unas semanas de confirmarse su contagio de COVID-19, Alejandra Guzmán se encuentra en casa y con molestias mínimas de la enfermedad, por lo que regresará pronto a la escena pública.

El cantante Enrique Guzmán contó cómo ha sido el proceso de su hija para superar el coronavirus, padecimiento que contrajo el pasado 2 de marzo cuando asistió a una de las primeras emisiones de Mimí, contigo, programa conducido por Mimí, una de las integrantes de Flans y que también resultó infectada.

De acuerdo con el rockero, el coronavirus ha sido benévolo con el organismo de Alejandra Guzmán, quien ha permanecido resguardada desde que la prueba corroboró que se infectó tras convivir con la presentadora de TV Azteca.

“Ha sido muy suave con ella. No ha tenido fiebre, no ha tenido falta de aire, no ha tenido las molestias que el COVID te genera”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Alejandra estuvo en el programa de Mimí, junto a su padre, Enrique Guzmán (IG: laguzmanmx)

Enrique Guzmán precisó que Alejandra supo de su contagio por la prueba que se practicó tras convivir con Mimí y no por los síntomas: “Sabe que tiene COVID porque le hicieron exámenes y tiene el virus, pero ella está muy bien”.

El mismo cantante aceptó que pudo enfermar de coronavirus si no le huebieran aplicado la vacuna días antes de convivir con la conductora de Mimí, contigo y su hija.

“Está funcionando muy bien... (se siente) perfectamente, después de eso estuve con Mimí y Alejandra, todo mundo se contagió y yo no, así que la vacuna es eficaz”, comentó al programa de espectáculos.

En la misma entrevista acusó que no ha podido aplicarse la segunda dosis de la inmunización y que las autoridades lo llamarán para continuar con su tratamiento.

“No encontré dónde vacunarme por segunda ocasión. Está funcionando muy bien, pero no, yo quiero la segunda”, aseguró.

El pasado 2 de marzo los cantantes de la familia Guzmán fueron al programa de Mimí, quien actualmente es portadora del virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter @MimiContigo)

“Que me van a llamar, bueno pues que me llamen”, sentenció.

Sobre esta denuncia abundó en sus redes sociales, donde compartió que la fecha de la segunda aplicación y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no tardó en darle respuesta.

“Aquí está mi cita para mi segunda vacuna... me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. ¿¿¿¿DONDE ESTÁ MI VACUNA????”, escribió desde su cuenta de Twitter.

En el papel que compartió el cantante, se lee que está agendado para el 26 de marzo de este año, aunque no existen más detalles de esta segunda dosis.

Este comentario generó varias respuestas, pero fue la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quien no tardó en dar una solución al cuestionamiento de Enrique Guzmán.

En la cuenta de Twitter del IMSS se compartió un pequeño clip del momento en que Enrique Guzmán fue vacunado

La dependencia responsable de las inmunizaciones en la capital del país explicó que el cantante recibió la vacuna de AstraZeneca, por lo que tiene un margen mayor para recibir su segunda aplicación.

“Hola, @enriqueguzman, buena noche. Para generar la inmunidad a #Covid19 con la vacuna de #AstraZeneca se deben colocar dos dosis de 0,5 ml separadas entre 21 hasta 84 días. Para la segunda dosis, se convocará a las y los vecinos de la alcaldía, para que acudan a recibirla”, aseguró.

EL RASTRO DEL CONTAGIO EN TV AZTECA

Alejandra Guzmán resultó positiva después de asistir al programa Mimí, contigo, el nuevo talk show de la televisora del Ajusco que por entonces estaba en su semana de estreno. En aquella ocasión, también estuvo invitado Enrique Guzmán, quien no resultó contagiado.

A unos días de esta participación, la presentadora de la emisión resultó positiva y fue reemplazada al aire por la conductora de Al Extremo, Carmen Muñoz. Esta situación puso en alerta a sus famosos invitados, especialmente a la rockera mexicana, ya que su padre ya había sido inmunizado con la vacuna de AstraZeneca

