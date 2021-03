Colate explotó con Marjorie de Sousa por su conflicto con Julián Gil: “Es una mala persona por no dejar que su hijo vea a su padre”

Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil

El ex de la cantante Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Najera, mejor conocido como Colate, explotó contra Marjorie de Sousa, a quien calificó como “mala madre y persona” por no permitir a su expareja, Julián Gil, ver a su hijo, quien recién quedó en potestad de la venezolana.

De acuerdo con las declaraciones del empresario, le parece un gran error que un menor no conviva con su padre. Agregó que la noticia le hierve la sangre y le parece injusto la resolución legal que deja al menor en custodia de Sousa.

Julián Gil, quien lleva cuatro años sin ver a su hijo, obtuvo el espaldarazo de Colate, este, durante la emisión de su programa , Los lengüilargos, describió el sentimiento de no poder ver a un hijo por cuestiones legales, pues tuvo uno con la Paulina Rubio y pasó por una situación similar. Dijo que su hijo es la alegría de su vida, debido a ello “se puso en los zapatos del actor de telenovelas”. “Le hirvió la sangre”, describió en su programa al saber que Gil había perdido la custodia.

Después de estas declaraciones del español, iniciaron los cuestionamientos, principalmente en el programa El Gordo y La Flaca, estos, en una exclusiva le preguntaron: “¿por qué te sulfuras tanto?” al hablar de la ex de Julián Gil. “No me parece bien que impida a su hijo ver a su padre”, respondió Colate de la actriz.

“El niño tiene un padre y una madre y los dos tienen los mismos derechos, y sobre todo, son los derechos del niño, no son los derechos de los padres, entonces, una madre no tiene el porqué decidir no quiero que veas a tu padre”, aseveró al programa de espectáculos.

“Yo no sé cómo es ella como madre en sí, pero lo que está haciendo con su hijo con respecto a su padre, sí, creo que es algo de mala madre, sí. El 90% de la formación emocional del ser humano viene en los seis primeros años de vida, un niño es como una computadora, que tú lo enchufas y le vas poniendo las aplicaciones, y hay influencias del padre e influencias de la madre”, abundó en su entrevista.

Por otro lado Julián Gil reveló esta semana que regresó a México para iniciar el rodaje de la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, para el gigante Televisa. La producción, a cargo de Juan Osorio, adelantó que la participación del argentino será una estelar. Sin embargo, el actor declaró, tras darse a conocer su protagónico, que se encuentra con el corazón roto por perder la custodia total de su hijo Matías.

De acuerdo con las versiones de Sousa, después de un largo conflicto legal de tres años, esta pudo reclamar la potestad del hijo que tuvo con Gil, además pidió una suma de dinero considerable para la manutención el menor, según el actor argentino. El actor disputó ante la corte pero decidieron dar como parte ganadora a la actriz venezolana.

De acuerdo con Gil, su exesposa le llegó a pedir hasta 400 mil pesos por concepto de manutención para Matías, uno de los gastos que este precisó fue de hasta 50 mil pesos para que niñeras cuidaran del menor y otros como visados y pasaportes para cuando decidan viajar a otras partes del mundo.

Julián Gil pasó las vacaciones en un viaje a Turquía, donde viajó por muchas playas en compañía de Valeria Marín, su actual novia, quien forma parte del equipo de Televisa como comentarista deportiva. El mismo Gil fue quien la presentó como su actual pareja, todo esto en medio del conflicto que tenía con De Sousa.

En el conflicto también ingresó su hermana, Patricia Ramosco, quien fue la que dio a conocer las exorbitantes cantidades que Marjorie le pidió al actor para que pudiera cubrir la manutención de su hijo, todo a través de una publicación en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: