Esta fue la respuesta de Kylie Jenner después de que fue criticada por pedir donaciones para un maquillista tras un accidente

Kylie Jenner fue criticada por no pagar las cuentas de un amigo que necesitó una cirugía (Foto: Instagram/kyliejenner)

Hace unos días Kylie Jenner publicó en sus historias de Instagram que Samuel Rauda, uno de sus ex maquillistas, estuvo en un accidente automovilístico, por lo que la familia de este, abrió una página para recaudar fondos para pagar sus gastos médicos. Pero usuarios de internet criticaron a la empresaria por no pagar las cuentas de Rauda.

Todo comenzó debido a que en su historia, la empresaria compartió el link para que el público hiciera sus donaciones.

“Que Dios te vea y te proteja @makeupbysamuel. Todos tomen un momento para rezar por Sam, quien se accidentó el fin de semana pasado. Y deslicen arriba para visitar la página de GoFundMe de su familia”, escribió Jenner.

Pero usuarios de internet se indignaron porque la modelo, quien entró en la lista de Forbes por su fortuna de 900 millones de dólares, estaba pidiendo donaciones de dinero. Además de que muchos señalaron que ella debía pagar la cuenta del hospital si se trataba de uno de sus trabajadores.

Kylie Jenner invitó a sus seguidores a entrar a la página de GoFundMe para hacer donaciones (Captura de pantalla)

“Kylie Jenner le compró a su hija una bolsa de $15,000, pero está pidiendo dinero”, se quejó una mujer. “Kylie Jenner en serio nos pidió dinero, como si hubiéramos entrado a la lista de Forbes”, se burló otra persona más. “¿Kylie Jenner no pagó la cirugía cerebral de la persona que la ayuda a lucir como una chica negra de piel clara todos los días? Dios mío, esta gente no tiene alma”, reclamó alguien más.

Tras la lluvia de críticas este pasado fin de semana, Jenner abordó el tema en sus historias de Instagram y aclaró que Rauda ya no trabajaba con ella.

“Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que he pedido dinero a los fans y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillista. Sam no es mi maquillista y, lamentablemente, ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace algunos años y creo que es el más dulce. Vi a mi actual maquillador y amigo Ariel publicar sobre el accidente de Sam y el amor de su familia y llamé a Ariel de inmediato para ver qué le pasó a Sam”, comenzó Jenner.

La joven de 23 años agregó que tras ver la página para donar, ella entró y vio que la meta eran USD 10,000. Las donaciones se acercaban a la meta, por lo que ella completó el resto de la donación y además decidió compartir la página, algo que la familia de Sam le agradeció después.

La modelo quiso compartir su lado de la historia (Captura de pantalla)

“Después de conocer con más detalle sobre el accidente, visité su GoFundMe, que estaba fijado en 10,000 dólares, ya habían recaudado 6,000, así que doné 5,000 para alcanzar su objetivo original y pensé en publicar en mis historias para ganar más por si alguien también se sentía obligado a compartir o donar. No sé cómo todo esto se volvió tan retorcido, pero su familia se ha acercado a través de Ariel y está muy agradecida por todas las donaciones, oraciones y amor hacia Sam”, agregó.

Finalmente, pidió que la gente se mantuviera positiva y pidió que ojalá la gente esté inspirada en ayudar a otras personas.

“Cualquiera que me conozca sabe que hago las cosas con el corazón y trato de ser útil siempre que puedo. Mantengamos una actitud positiva y mantengamos en nuestras oraciones a Sam, su familia y cualquier persona que conozca que esté pasando por un momento difícil”, finalizó.

