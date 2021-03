Angélica Rivera, la Primera Dama más polémica de la historia, revelaría al fin la verdad de su matrimonio con Peña Nieto

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron el pasado mayo (Foto: Cuartoscuro)

El fututo laboral de la actriz Angélica Rivera aún es un misterio, pero se cree que podría estar cerca de regresar a las pantallas con una serie, un reality show o un libro que promete exponer polémicas situaciones sobre su relación con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los detalles del regreso de la ex Primera Dama al mundo del entretenimiento fueron informados en Suelta la Sopa, donde aseguraron que cualquiera de los tres proyectos tendrán un gran impacto por todo lo que se revelará.

De acuerdo con Juan Manuel Cortés, el regreso de “La Gaviota” va a “ser explosivo” por todo lo que se contará después de su ausencia de más de 10 años de los reflectores de la farándula mexicana.

“Hablemos de ese tan comentado regreso... yo creo que tiene que esperar un poco, por lo menos para las telenovelas y creo que está para otras cosas, no debería regresar al mundo que dejó en el 2007”, dijo al inicio de su participación en el programa de Telemundo.

Angélica ha prefirido enfocarse en su maternidad desde que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram)

Así el presentador destacó que Angélica Rivera podría estelarizar una serie, un reality o un libro. “Me lo dicen fuentes muy cercanas a ella, es que está preparando un mega proyecto que incluye un libro y algo que podría ser una serie o reality autobiográfico”, añadió el presentador.

Cortés aclaró que en estos trabajos se podrán conocer más detalles del matrimonio de “La Gaviota” y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Ella va a contar lo que muchos no se imaginan. En lugar de lo que todos piensan de que había un contrato, donde todo se había escenificado, en sí Peña Nieto le rompió el corazón, que ella lo lloró hasta el último día”, conformó el comunicador.

“En el momento en que salga ese libro, ese reality o serie va a ser explosivo, realmente va a dejar con la boca abierta a todo el mundo”, concluyó.

Estos detalles emocionan a más de uno con el regreso a la vida pública de la ex Primera Dama, quien ha prefirido enfocarse en su maternidad desde que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto y su matrimonio.

El Güero castro y Angélica Rivera (Foto: Twitter@vocesdeledomex)

Además recuerdan a las declaraciones hechas por su ex esposo, el productor de melodramas, José Alberto “El güero” Castro, quien alabó el talento natural de la ex actriz y aseguró que si tuviera un trabajo para ella se lo ofrecería sin pensarlo.

“Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto, es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese, no tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar”, dijo en entrevista con Suelta la Sopa.

Respecto a los temas que ensombrecen la reputación de Angélica Rivera, como sus escándalos por corrupción, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses por casos como el de la llamada “Casa blanca”, “El güero” optó por no comentar nada:

“Yo la veo muy bien, la verdad son cosas que a mí no me correspondería tocar el tema, son temas que a mí no me corresponden, yo a ella la veo muy bien, sé que está tranquila, ya lo demás, de chismes... es como lo que me preguntan de las otras gentes, no me gusta ni meterme en eso, ni agrandarlo porque no es mi vida personal”, concluyó.

