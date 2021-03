Macky González tras el escándalo en “Hoy”: en bikini, entrenando en el gym y hasta con García Harfuch

@macky.mx

La deportista y conductora Macky González ha evitado pronunciarse sobre su supuesto despido de “Hoy” tras asistir al programa de TV Azteca, Mimí, contigo, pero sí demostró que la filtración de Alex Kaffie la tiene sin cuidado.

La presentadora de la sección “Reto Macky” publicó en su cuenta de Instagram sus actividades durante las últimas horas.

Así la ex concursante de Exatlón México presumió una visita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y una reunión con el titular Omar García Harfuch.

La deportista compartió una fotografía al lado del funcionario capitalino y acompañó la publicación con el hashtag “#sinmiedoalexito”. Ni Macky ni el secretario de la SSC aclararon los motivos detrás de su encuentro vespertino.

(Foto: macky.mx / Instagram)

Además desde sus historias de Instagram compartió sus actividades deportivas, principalmente con algunos aparatos de ejercicio funcional en el gimnasio, lo que le permite tener el espectacular cuerpo que presume en diversas fotografías en bikini.

Ni Macky ni la productora de Hoy, Andrea Rodríguez Doria, se ha pronunciado sobre el supuesto despido y es que ayer el periodista Alex Kaffie informó que la baja se debía a que actuó sin su consentimiento al asistir a un programa de la empresa rival.

“Y es que a Andrea Doria no le pareció que aquella no tuviera la cortesía de avisarle que iría a ‘Mimí Contigo’ (TV Azteca). Tanta ofuscación le causó ver a esa fulana «sentada» en un programa de la competencia ¡que decidió correrla!”, escribió Kaffie en su columna publicada en El Heraldo de México.

Macky González estuvo presente en el espacio vespertino el pasado lunes, cuando habló de su experiencia dentro de la primera temporada de Exatlón México.

(Foto: macky.mx / Instagram)

En este espacio también convivió con Carmen Correa y conversó con otros de sus ex compañeros, como Pacal Nadaud y Ernesto Cázares.

“La nuestra fue un híbrido de Survivor con Exatlón, muy poca comida, mucha exigencia y progresivamente el formato fue evolucionando, gracias a Dios para ustedes, porque nosotros fuimos conejillos de indias. Una experiencia irreal que me acercó muchísimo a Dios y creo que es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida”, señaló ante las preguntas de Carmen Muñoz.

Macky añadió que padeció mucho por no poder dormir, ya que el cansancio era extremo: “Nosotros llegámos desechos, sin comida y todavía a no poder dormir, era un infierno”.

Tras conocerse el supuesto despido, Mimí, cantante de Flans y Carmen Muñoz reaccionaron. En el programa Mimí, contigo ambas conductoras criticaron la postura de la productora de Hoy y expusieron que su conducta ya “era obsoleta”.

(Foto: macky.mx / Instagram)

“Te he estado viendo, y fíjate que por ahí me enteré que tuviste una invitada el lunes pasado, que es Macky González, ex participante de Exatlón y que parece que tuvo una bronquita en su otra chamba porque se fue a nuestro foro, ¿verdad, mentira? Cuéntamelo todo”, dijo la integrante de Flans a Carmen Muñoz.

“Sí, mira, pues todos nos despertamos con esta noticia hoy por la mañana, vimos estos comunicados en algunos medios de comunicación, valga la redundancia, en el que se decía que Macky había sido despedida de su programa, que estaba en una sección que de hecho me comentó aquí el lunes”, contestó la ex conductora de Enamorándonos.

“Como tú sabes y la gente que nos ve en México y Estados Unidos, invitamos el lunes a Macky junto con otros ex participantes del reality más exitoso que es Exatlón, y ella vino feliz de la vida a compartir su experiencia porque la primera vez que apareció en pantalla fue en Exatlón, en esta empresa, en TV Azteca, y queremos decirle a Macky que en esta empresa somos una gran familia como bien lo dijo Mimí”, expresó.

