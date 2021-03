El pintoresco pueblito de Baja California Sur donde Bon Jovi retrató una de sus portadas de disco más famosas

Bon Jovi (AP)

Muchos ignoran la existencia del pueblo Real de San Antonio, en Baja California, pero casi nadie sabe que ahí se tomó la foto de la portada del disco These Days de Bon Jovi.

Corría el año de 1995, cuando una mañana la señora Guadalupe, dueña de la tiendita ultramarinos “La Realeña”, recibió en su negocio al vocalista Jon Bon Jovi, al guitarrista Phil X, al baterista Tico Torres, al tecladista David Brian y al bajista Hugh Macdonald.

Guadalupe les sirvió desayuno y café a ese grupo de rockeros que estaban a punto de consolidarse como una de las agrupaciones más importantes. Con ese disco lograron vender más de 7 millones de copias.

La leyenda cuenta que la banda quedó tan encantada con la localidad, así como de su cultura y comida, que no tuvieron ninguna duda en tomarse las famosas fotografías que conformarían el icónico disco.

Portada del disco These Days

En las imágenes se puede apreciar a los jóvenes músicos posando con toda naturalidad y a uno de ellos con una cerveza en la mano, señal de que la estaban bastante bien de este lado de la frontera.

Sin embargo, en la contraportada del disco Bon Jovi desconoció a México, pues a pesar de que en los créditos se especifican todos los detalles del disco (se menciona la mezcla en Los Ángeles, la digitalización en Nueva York, la grabada de disco en Nashville, Tennessee, Nueva Jersey y Hollywood), en ninguna parte aparece alguna referencia a la icónica foto de portada en San Antonio.

(Foto: Facebook)

Esto a pesar de que en la caratula del álbum hay más fotos de lugares sudcalifornianos: en una de ellas un integrante se encuentra recostado en el chasis de un auto destartalado; esa imagen fue tomada en El Triunfo.

Al final hay otra foto de toda la banda en un bar, que muchos afirman se trata de Los Barriles, también en Baja California.

La foto de la banda en Los Barriles

En una entrevista, la señora Guadalupe afirmó que el propio Bon Jovi le hizo llegar una copia de su disco cuando recién se había lanzado al mercado.

La banda ha vendido más de 130 millones de discos a nivel mundial.

It’s my life, Living on a prayer, Bed of roses, You give love a bad name y I’ll be there for you, son algunos de sus más famosos hits

En 1995 apareció el álbum These Days, que fue la sexta grabación de estudio del grupo. El sonido del álbum es más cercano al rock clásico, con temas que se mezclan con el pop rock.

El álbum tuvo muchas ventas en Estados Unidos, pero donde tuvo verdadero éxito fue en Europa, Latinoamérica y Australia. En el Reino Unido fue muy bien recibido y sirvió para que Bon Jovi llenara el estadio de Wembley durante tres noches consecutivas.

John Francis Bongiovi, el líder de la banda, cumplió 59 años el pasado 2 de marzo.

