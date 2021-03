De las telenovelas a la venta por internet: Eduardo Yáñez lanzó su marca de ropa tras ser operado y abandonar un protagónico

El galán de telenovelas aseguró que una vez que terminen los tratamientos a los que se somete actualmente (Foto: EFE/Telemundo)

Luego de que el actor Eduardo Yánez reportara un buen estado de salud tras salir de cirugía para removerle unas piedras de los riñones, este promocionó su propia marca de ropa, ya que por las complicaciones de salud, ha tenido que abandonar su carrera artística de manera momentánea. Ahora en su página oficial, este promueve overoles para hombres, mujeres y niños.

“Marca de ropa jeanswear para mujer y hombre con un concepto incluyente y vanguardista, que refleja multiculturalidad y evolución. Prendas fabricadas con insumos de alta calidad y telas tipo Premium, confeccionadas en Colombia. Es el complemento a la hora de vestir, resaltando y Fortaleciendo la personalidad de nuestros clientes”, se lee en la descripción de su nueva tienda de ropa en línea con identidad propia.

No obstante, el galán de telenovelas aseguró que una vez que terminen los tratamientos a los que se somete actualmente, considerará regresar al mundo del entretenimiento. A través de su cuenta de Instagram, explicó que espera tener buenos resultados tras su segunda intervención en el quirófano.

“Como prometí hace semanas de darle seguimiento a las piedras en el riñón será la segunda intervención y será la definitiva. Estoy en este camino de estado de salud, hay gentes que me han apoyado muchísimo”, dijo el Yáñez en su cuenta de Instagram. Aprovechó ese mismo espacio para agradecer a la comunidad gay por todo su apoyo desde que este se encontraba en un estado delicado de salud.

Eduardo Yáñez estrena su marca de ropa en línea (cortesía @eduardoyanezofc)

El pasado 14 de febrero compartió con sus seguidores que le encontraron piedras en los riñones, por lo que tuvo que seguir las indicaciones de su médico de cabecera y que incluyó una primera intervención en la que le dejaron un catéter en su organismo. “Hoy se acaba todo, hoy es la segunda cirugía y espero ya salir de esto en algunas semanas y estar al puro tiro”, expresó en un vídeo que compartió en Instagram.

En esa misma red social adelantó que antes de que se continúen con especulaciones “acerca de cualquier cosa”, sobre su futuro en las telenovelas, primero haría frente a las noticias de si seguiría en ellas o no. “Quería comunicarme con ustedes porque pues sí, dejo la telenovela ‘Si nos dejan’ por razones de salud. Quería aclarar esto porque ya sé que hay medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca.

Gracias a todos mis fans por haberse preocupado, esta es la aclaración. Quiero agradecer a Televisa por haberme dado esta gran oportunidad, por haber pensado en mí para este personaje tan difícil y a la vez tan halagador. Y al señor Carlos Bardasano , por haber pensado en mí y darme esta oportunidad. Desafortunadamente en esta ocasión no lo puedo realizar”, comunicó el actor sobre su salida en su proyecto más reciente en la televisión.

Yáñez anteriormente ya había explicado que los riñones no son el verdadero impedimento para seguir en la televisión, sino el catéter que le tuvieron que dejar por un largo tiempo. “Antes de empezar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí adentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación. Pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba yo a dejar esta novela a mitad”, había comunicado sobre sus motivaciones para dejar temporalmente el mundo de la actuación.

