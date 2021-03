“Podría adoptar cinco ‘esposTikToks’”: la divertida revancha de Alessandra Rosaldo tras el cobijo de Eugenio Derbez a “cinco hijos falsos”

La cantante sugirió que podrían ayudarle a lavar trastes y cocinar

Alessandra Rosaldo respondió con una divertida iniciativa a las adopciones de tiktokers que impulsa Eugenio Derbez. La revancha de la cantante consiste en acercarse a cinco hombres para que hagan actividades que a ella le convengan.

Su divertida idea la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en la que pidió no informar a su famoso esposo hasta que se hiciera realidad.

Aclaró que esto se le ocurrió como una revancha a las colaboraciones que hará el comediante mexicano con algunos influencers desde TikTok.

“Si Eugenio adoptó cinco hijos sin consultarme, yo también podría adoptar cinco ‘espostiktoks’”, explica en un breve video que hasta ahora ha sido reproducido 37,206 veces.

“Uno que lave los platos, otro que haga de comer, otro que sea detallista, otro que me suba el desayuno a la cama y otro...”, relató su plan antes de ser interrumpida por el recuerdo de su esposo interpretando a “Ludoviko P. Luche”.

Fue justo el personaje de La Familia P. Luche el que suspendió su insinuación de que buscaba un “espostiktok” para temas más íntimos.

“Golosa”, dijo Eugeio Derbez vestido como el protagonista de la serie cómica de Televisa.

Su iniciativa pronto llamó la atención de sus seguidores, quienes la apoyaron para adoptar a sus nuevos esposos ficticios.

“Sí, adóptalos. Si él puede, tú tambien puedes”, “Estaría genial, yo te apoyo” o “Creo que es lo más justo”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

A pesar de que recibió mucha aceptación, Alessandra Rosaldo no ha anunciado la convocatoria para conocer a sus “espostiktoks” y hasta el momento Eugenio Derbez no se ha pronunciado.

El comediante anunció su deseo de ampliar su familia con un proceso de adopción de tiktokers y explicó que su nueva familia será única y exclusivamente para crear contenido en la plataforma.

“Como nunca he tenido una familia normal, esta tampoco será una adopción normal”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación del clip, muchas celebridades de esta red social se lanzaron como candidatos para crear contenido con Eugenio Derbez. Entre ellos destacó Kunno, apodado por la comunidad como “El Rey del TikTok”; Herly, con su personaje de “Tomás el Incrédulo”, Sebas Mariscal, Sofi Bianchini y Karen Barrera.

Los influencers compartieron divertidos videos en los que mostraron sus talentos, además de pedirle al creador de la serie cómica La Familia P. Luche que los adoptara.

(Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

Esta postura de Eugenio Derbez no sólo incomodó a Alessandra Rosaldo, también sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo se mostraron inconformes con estas adopciones y lo demostraron en un video que publicaron desde sus redes sociales.

“Es muy importante que antes de que adoptes a otro fulano nos adoptes a nosotros”, dijo convencida Aislinn Derbez en la grabación.

Eugenio se defendió ante las acusaciones de sus hijos: “A ustedes no los puedo adoptar porque estoy adoptando cinco hijos adoptivos y a ustedes ya son mis hijos. No los puedo adoptar, tendrían que no ser mis hijos”.

Esto provocó las reacciones de Aislinn, Vadhir y José Eduardo. “Mi mamá le quitó el patria potestad, les puede ayudar a ustedes con eso”, recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Vadhir pidió el número de la Primera Actriz y añadió: “De una vez que me enseñe a llorar, no”.

La divertida familia está por iniciar la promoción de la segunda temporada de su serie de Amazon, De viaje con los Derbez, la cual ha generado gran revuelo ante la ausencia de Mauricio Ochmann y la pequeña Kailani.

