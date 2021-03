“Me ganó el llanto”: Brozo y su reacción al paseo de López-Gatell en la Condesa

Foto: Carlos Loret / Youtube.

En la tarde de este 11 de marzo, Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje del payaso Brozo, escribió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para hacer sátira sobre las fotos que se dieron a conocer ayer donde aparece en la calle el funcionario Hugo López-Gatell.

“Lo leí y me reí hasta que me ganó el llanto. Superé la tristeza y me volví a reír indignado.”, escribió en su tuit, en el cual citó el mensaje del abogado y analista político Liebano Saenz.

En el tuit original Saenz expresó que el hecho de que el Subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud haya salido a la calle significa que la salud de los mexicanos está “en manos de tres personas, El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo”, pues considera irresponsable el actuar del funcionario, quien tuvo resultado positivo de la segunda prueba de COVID-19.

Tuit donde Víctor Trujillo realizó una sátira sobre la aparición de Gatell en la vía pública (Foto: captura de pantalla de @V_TrujilloM)

Los usuarios que siguen a Víctor Trujillo replicaron su mensaje con comentarios que expresan molestia por las acciones del funcionario mencionado, algunos de ellos escribieron que están indignados, por ejemplo “Sería cómico si no fuera trágico”.

El tuit del comunicador tiene al momento más de 2 mil 500 “Me gusta” dentro de esta red social, los comentarios de las personas que han replicado su mensaje le apoyan y coinciden en que las acciones del funcionario de salud son incongruentes.

En el mensaje de su cuenta de Twitter, el abogado Liebano Saenz escribió: “El paseo del COVID del Dr @HLGatell por las calles de la ciudad revela que la salud de los mexicanos ha estado todo el tiempo en manos de tres personas, El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo”.

Captura de pantalla donde fue captado Hugo López-Gatell Ramírez (Twitter/CevichiBichi)

El contexto de dichos tuits es que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue visto por primera vez en casi tres semanas en la colonia Condesa paseando junto a su novia. Esto a pesar de haber dado positivo en la segunda prueba de PCR “tengo alta médica sin embargo todavía no tengo el alta epidemiológica”, expresó en un video.

Según algunas imágenes compartidas en redes sociales así como la captura de pantalla de un local de ceviche, López-Gatell estuvo en el Parque México el pasado10 de marzo. El subsecretario solamente estaba acompañado de su pareja.

Cuando fue cuestionado sobre las fotografías el subsecretario señaló que en el caso de las imágenes distribuidas el miércoles se debe a los intereses políticos del diario en cuestión. Además, aseguró que éstos se basan en rumores y no en hechos.

Carlos Loret de Mola y Brozo realizando una parodia de La Mañanera de AMLO (Captura de pantalla: LatinUS)

Víctor Trujillo comparte de manera frecuente el espacio de crítica al actual gobierno de México con el periodista Loret de Mola, en una cápsula del portal LatinUs señalaron que las vallas (“muro de paz”) que se colocaron frente a Palacio Nacional previó a las marchas del pasado 8 de marzo son un símbolo del desprecio que tiene López Obrador por la lucha del Feminismo en el país.

En el marco del Día Internacional de la Mujeres, el personaje de la televisión interpretado por Víctor Trujillo, Brozo, recibió una ola de críticas por convocar a la suma del movimiento, pues las personas consideraron que buscaba protagonismo.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”, dijo el personaje en el video publicado desde el Twitter de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

