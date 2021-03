“Recuperaron ‘en fa’ mi troca”: “Babo” detalló cómo ocurrió el robo de su camioneta y su mascota

babo cartel de santa (Foto: Instagram@babo_cartel)

La voz principal del grupo mexicano Cartel de Santa, Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como ‘Babo’, ofreció algunos detalles del robo del que casi fue víctima el pasado fin de semana y agradeció a las autoridades por haber recuperado su mascota y su vehículo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Babo aclaró que no recibió agresiones físicas por parte del perpetrador del robo, sino que el ladrón entró a su casa y encontró las llaves de su vehículo.

“Ahí anduve viendo sus memes, que me encañonaron, que me bajaron de la troca, que me dieron unos zapes, que no sé qué p*do. P*nches m*madas, p*nche gente p*nochona. Lo que sucedió es que un jaulero se metió a un domicilio, de donde sustrajo las llaves de la camioneta de una bolsa, que yo ahí dejé, y se salió con las llaves”, narró el rapero en la red social.

“El perro se salió detrás de él, agarró al perro, lo echó a la camioneta y se llevó mi camioneta. Pero, pues yo no me di cuenta hasta, como, unas varias horas después de que lo hizo. Le duró cuatro horas el gusto al pelado”.

El famoso rapero también agradeció a las autoridades por haber recuperado sus pertenencias a pocas horas de que sucediera el asalto.

“Muchas gracias a capitán Zavala y a toda la gente del C5, que recuperaron ‘en fa’ mi troca favorita y mi perro favorito”, reconoció el rapero, quien también compartió imágenes de su mascota en buen estado.

Los primeros reportes del delito relataron que por la tarde del domingo, el cantante principal del Cártel de Santa ofreció una fiesta el pasado domingo en su domicilio ubicado en la colonia La Aurora en la comunidad de Santa Catarina. A la reunión llegaron diversas personas entre ellas el rapero César Renato Suárez conocido como “El Millonario”.

Conforme avanzó la tarde, los invitados de la fiesta se fueron de la casa del “Babo”, los únicos que se quedaron hasta tarde fueron personas de la agrupación del “Millonario”, según los reportes de los testigos señalaron que el cantante Eduardo Dávalos tomó bebidas alcohólicas hasta quedarse dormido, y fue cuando ocurrió el robo.

Un invitado de la reunión aprovechó el momento cuando todos estaban dormidos para dirigirse a la camioneta Ford Raptor para llevársela, al igual que el perro pitbull atigrado, ambos propiedad del estelar de Cartel de Santa. Según los reportes de las autoridades locales, el individuo involucrado actuó en complicidad con un segundo invitado de la fiesta.

Alrededor de las 23:00 horas la policía municipal de Santa Catarina recibió el reporte del robo de una camioneta Ford Raptor color blanco con las placas de circulación RJ-92-836, mismas características de la camioneta del “Babo”.

Enseguida la policía municipal inició un operativo para dar con la ubicación del vehículo robado, con el apoyo del sistema de videovigilancia de la zona, las autoridades localizaron a los sospechosos circulando en dirección a la avenida Miguel Alemán.

Los agentes de seguridad identificaron al sujeto como Daniel “C”, de 28 años de edad, quien confesó ser amigo de los raperos y miembro del equipo de “El Millonario”. El involucrado fue llevado al Ministerio Público para iniciar con el proceso legal.

