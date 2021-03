“A las reinas de belleza no sólo se les exige ser bonitas”: Lupita Jones se defendió de las críticas por su incursión en la política

Tras poner a consideración de la sociedad su incursión en la vida política del país, Jones aceptó contender por la gubernatura de Baja California (Foto: Instagram/lupjones)

Este miércoles 4 de febrero se hizo oficial la candidatura de Lupita Jones para contender por la gubernatura de Baja California, luego de un periodo en el que quien fuera Miss Universo en 1991 se mostró un tanto indecisa para finalmente aceptar la invitación de la coalición “Va por Baja California” para contender en las elecciones de junio próximo.

La candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), llegará a la boleta sin haber tenido antes alguna experiencia como servidora pública ni en la vida política del país. Su postulación también se da luego de varios meses en que ha sido señalada por ex reinas de belleza de mostrar una actitud altiva y hacer diferenciaciones al interior de Mexicana Universal, la organización que preside desde 1994.

Modelos como Sofía Aragón, Denisse Franco, Paola Torres y Cynthia de la Vega se han pronunciado respecto a las dinámicas desiguales y a los presuntos malos tratos recibidos por parte de María Guadalupe Jones Garay, quien se ha defendido argumentando que son sólo apreciaciones de las ex reinas de belleza y no se trata de una afrenta personal.

Este miércoles 3 de marzo, la alianza "Va por México" hizo la presentación de la flamante candidata (Foto: Instagram/lupjones)

En el marco de su candidatura, la empresaria de 53 años habló respecto a las polémicas que la persiguen y que podrían perjudicar su aspiración política en el estado fronterizo:

“Yo creo que muchas de esas cosas, muchas de las palabras que yo he dicho las han utilizado en un tono sensacionalista para aprovechar la nota, para qué sé yo, lo que sí te puedo decir es que en ningún momento me he expresado con el afán de herir o faltarle el respeto a alguien y en el momento en que he considerado que me he equivocado salgo a dar la cara y a ofrecer una disculpa, y siempre lo voy a hacer porque tengo el valor de enfrentar mis errores, cosa que no toda la gente tiene.

“Siempre seré muy responsable de mis acciones y si me equivoco tengo la capacidad y la fortaleza para salir y ofrecer una disculpa porque no todo es blanco y no todo es negro”, expresó para el programa El chismorreo la dirigente del máximo concurso de belleza en México, quien también ha sido señalada por su renuencia a incluir a mujeres transexuales en los certámenes de este tipo, pues para ella, éstas entran “en otra categoría”

En 1991 se convirtió en Miss Universo, tres años después fundó la organización Nuestra Belleza México, hoy Mexicana Universal (Foto: Archivo)

“Entonces al estar viviendo constantemente ante esta crítica tampoco es que vivas solamente de las cosas positivas y que te estén echando flores, como tampoco es bueno que te bases nada más en la crítica y en donde tratan de echarte para abajo. Yo trato de mantenerme siempre en un equilibrio agradeciendo cualquiera de las dos opiniones, pero si algo tengo muy claro, es que soy una mujer que tiene muy claro quién es, lo que vale y lo que ha logrado”, recalcó.

Respecto a las suspicacias en torno a su inesperada postulación y a las críticas que la señalan como una mujer inexperta en temas de políticas públicas, Jones aseguró que en su condición de mujer puede marcar “un antes y un después” en el estado.

“Las mujeres estamos en un momento en la historia de nuestro país en donde tenemos que marcar la pauta y marcar un antes y un después de la participación de las mujeres en las decisiones importantes de nuestro país, nos toca en este momento, considero, honrar el trabajo y el sacrificio que muchas mujeres han hecho antes que nosotras.

Sofía Aragón, ex Miss Jalisco, comenzó una ola de revelaciones respecto a supuestos malos tratos por parte de Jones como directora del popular certamen de belleza (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

“A las reinas de belleza no solamente se les exige ser bonitas, se les exige mucho más que eso porque desde que yo empecé en 1994 con la plataforma de Nuestra belleza México en ese momento, me interesaba mostrar mujeres integrales, mujeres completas”, destacó.

Añadió además que “hoy no es tiempo de estar representando propuestas ni proyectos ni planes ni ‘qué es lo que tú harías’, yo lo que estoy poniendo en la mesa es mi experiencia, mi capacidad de liderazgo, son 30 años manteniendo una plataforma con honorabilidad y respeto. Lo que la gente ve es lo que proyectamos en el tema del glamour y qué bonito está todo, pero atrás de eso hay planeación, organización”, finalizó.