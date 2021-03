“Lo llevaba escondido”: Ana María Alvarado explicó la razón por la que Zoraida Gómez no pudo ver a Eleazar “N”

ELEAZAR GOMEZ Y ZORAIDA GOMEZ

Eleazar “N” ha tenido unos días complicados dentro del Reclusorio Norte, donde ha sufrido del acoso de otros reos y, según la periodista Ana María Alvarado, no pudo reunirse recientemente con su hermana Zoraida Gómez porque incumplió con algún aspecto del reglamento del centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México.

El actor que protagonizó Atrévete a soñar fue ingresado al penal capitalino hace cuatro meses después de que agredió a su ex pareja, Stephanie Valenzuela, quien no ha querido llegar a un acuerdo reparatorio para quitar su denuncia ante las autoridades mexicanas.

Durante este tiempo, el histrión de 34 años ha padecido de los abusos de sus compañeros dentro del Área de Ingresos del Reclusorio Norte, indicó uno de sus amigos a TV Notas, y del distanciamiento de sus familiares, como resaltó la periodista Ana María Alvarado.

De acuerdo con la presentadora de Sale el Sol, hace unos días Zoraida Gómez intentó ingresar al centro penitenciario ubicado al norte de la CDMX, pero no la dejaron reunirse con Eleazar porque llevaba dinero escondido entre sus ropas.

(Foto: Instagram de Zoraida Gómez)

“Nos reportan que Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, iba a entrar al reclusorio para saludar a su hermano y no sé porque llevaba escondido dinero y ya no la dejaron pasar”, comentó la periodista en el programa matutino de Imagen Televisión.

“El dinero se les puede dar, según tengo entendido. Pero como ella lo llevaba escondido, esto ya no les latió y no la dejaron entrar a ver a su hermano”, añadió la comunicadora.

Esta versión podría apoyar a lo publicado esta semana por la revista mexicana TV Notas y es que revelaron que el actor teme por su vida ante las amenazas de los presos, pero todo podría ser peor cuando abandone el Área de Ingresos del Reclusorio Norte para ingresar a Área de Población General.

“Muerto de miedo y desesperado”, confesó la fuente consultada por la publicación mexicana sobre la situación emocional del histrión que también trabajó en La Mexicana y El Güero.

El amigo de Eleazar declaró que por ahora se encuentra en el Área de Ingresos donde espera la conclusión de su caso y recibe algunos beneficios porque cubre una cuota monetaria, pero si las autoridades fallan en su contra será trasladado con la población general donde convivirá con reos más peligrosos que lo amenazarán de lleno por el delito que comentió y su profesión.

Zoraida Gómez-Tefi Valenzuela-Eleazar N (Foto: Instagram@zoraidagomezmx/@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

La fuente consultada por la publicación mexicana dio un oscuro panorama de lo que se ha enfrentado el ex de Danna Paola: “Desde que ingresó, Eleazar comenzó a recibir amenazas de parte de otros reos. Como saben que es actor, comenzaron a decirle que o les pagaba una cuota al mes por protección o ellos mismos le harían ver su suerte”.

“Hasta ahorita no lo han tocado, pero porque desde el primer día que entró a la cárcel no ha dejado de pagar. Sin embargo, no hay día en que no lo amenacen y lo violenten psicológicamente. Le dicen que no deje de pagar porque si no, su vida estará en riesgo cuando lo muevan”, añadió.

Según este amigo, Eleazar ha tenido que hacer uso del dinero que ahorró durante toda su trayectoria como actor e incluso la familia ha tenido que vender algunos de sus objetos materiales para cubrir las cuotas, el pago de los abogados y juntar dinero en caso de que le asignen una fianza muy alta.

Eleazar “N” fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a inicios de noviembre y después de haber supuestamente golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano, Stephanie Valenzuela.

