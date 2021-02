“La pasé muy mal”: Salma Hayek reveló que terminó intimidada y llorando tras realizar la famosa escena sexual de “Desesperado” con Antonio Banderas

La actriz mexicana recordó cómo fue su primera escena íntima en la industria cinematográfica internacional (Foto: Sony Pictures Home Entertainment - captura de pantalla)

Salma Hayek y Antonio Banderas coincidieron en el set de la película Desesperado en 1995, cuando mostraron una gran química en la pantalla grande y una llamativa escena sexual que dejó más que conforme a los fanáticos de los filmes de Robert Rodríguez, pero despertó cierta incomodidad en la actriz mexicana, quien hasta la fecha la recuerda como una de las experiencias más traumáticas que ha tenido que vivir dentro de la industria del cine.

Esta cinta significó la llegada de la nacida en Veracruz a Hollywood, pero también su inicio en las escenas románticas al lado de imponentes figuras con un actor ya consagrado como Antonio Banderas, lo que la intimidó en gran medida.

Hayek confesó esta molestia en una charla reciente concedida al podcast de Dax Shepard y Monica Padman, de Armchair Expert, en la que también pudo hablar de los rumores de que contrajo matrimonio con el empresario François-Henri Pinault por interés monetario.

Para la actriz mexicana, la escena íntima que presentó al lado de su colega español no fue un momento grato: “La escena de amor no estaba en el guión, fue pedida por el estudio cuando vieron nuestra química y la pasé muy mal haciéndola”.

Salma Hayek y Antonio Banderas coincidieron en el set de la película Desesperado en 1995 (Foto: Sony Pictures Home Entertainment - captura de pantalla)

Salma contó con todo el apoyo de los involucrados, pero esto no impidió que las emociones la llevaran al borde del colapso.

“La esposa de Robert Rodríguez en ese tiempo (Elizabeth Avellan), se convirtió en mi mejor amiga, ella era la productora. Robert podía hacer todo en un set, el sonido, operar la cámara y él era como mi hermano así que cerraron el set y sólo estábamos Robert, Elizabeth, Antonio y yo, eso fue lindo excepto que yo nunca había hecho algo de ese tipo así que cuando íbamos a empezar a grabar comencé a sollozar”, recordó la actriz a casi 25 años del estreno de una de las películas que la lanzaron al estrellato.

Las lágrimas no cedieron para Salma y es que no pudo contener sus emociones a pesar de que todos en el foro buscaron animar su estado emocional, el cual se vio muy afectado por la impresión de mostrarse sin ropa frente a las cámaras y la reacción que podría tener su familia, especialmente su padre, frente a la llamativa escena.

Otro aspecto que desde el inicio impactó a Salma a la hora de grabar esta secuencia fue la presencia del mismo Antonio Banderas, quien ya tenía una amplia trayectoria andaba dentro de la industria cinematográfica.

“Una de las cosas de las que tenía miedo era Antonio porque él es absolutamente un caballero, todavía somos buenos amigos, pero era muy libre, así que me asustaba porque él estaba como si nada y yo nunca había estado en una situación como esa”, recordó.

Foto: Sony Pictures Home Entertainment - captura de pantalla.

Sobre su longevo matrimonio iniciado hace más de una década, la protagonista de Frida afirmó que aún existe un profundo amor y no está precedido con el interés de acceder a la fortuna de su esposo.

“En las fotos no pueden ni adivinar la magia que hay en él. Ha hecho que me convierta en una mejor persona. Cuando me casé con él todos dijeron: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, se casó con él por dinero. Yo dije: ‘Sí, lo que sea, perra, piensa lo que quieras’. Llevamos 15 años juntos y ya nada de esos comentarios me ofenden”, comentó.

El matrimonio ha sobrevivido a los embates del tiempo y comparten la crianza de Valentina, la hija que procrearon juntos de 13 años, por lo que se mantienen como una de las parejas más sólidas de la farándula mundial.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No importa lo que hagamos, nunca somos suficiente”: Salma Hayek lamentó el juicio constante a las mujeres

Salma Hayek se “apodera” del streaming, pero ve con temor y tristeza “lo que le pueda pasar al cine”

“He sufrido bullying por ser de baja estatura”: la confesión de Salma Hayek