Así recordó Daniel Bisogno a un viejo amor en el día de San Valentín

Actualmente el conductor está divorciado y tiene una hija (Foto: Instagram @bisognodaniel)

El polémico conductor de espectáculos Daniel Bisogno sorprendió de nueva cuenta a sus seguidores en las redes sociales, luego de revelar que pasó el Día de San Valentín acompañado de un viejo amor: el comentarista que aparece todas las tardes en el programa de entretenimiento emblema de TV Azteca se dejó ver con la presentadora Andrea Escalona, con quien sostuvo una relación hace más de una década.

El también locutor del programa de radio La tetera compartió una fotografía donde aparecen ambos, tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram, acompañada de la leyenda “El amor nunca se muere, sólo cambia de lugar”, desatando los comentarios de sus seguidores, quienes destacaron que aún “siguen haciendo buena pareja”.

La caja de comentarios del participante de la obra El Cuarentenorio cómico se llenó de mensajes de personas que animaron al presentador a volver con la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez y actual conductora de Hoy, mientras que otros se limitaron a celebrar la estrecha amistad que ahora sostienen ambos personajes. Sn embargo alguno usuarios también hicieron comentarios aludiendo a la comentada orientación sexual del presentador: “Vaya que ese closet es grande”, escribió el usuario Miguel Fernández.

Los conductores de TV Azteca y Televisa pasaron el día de los enamorados juntos (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Fue hace unas semanas cuando la presentadora de Televisa reveló en una entrevista que la principal causa de su ruptura con Bisogno hace 13 años fue la diferencia de edad, pues al inicio de su noviazgo ella tenía 21 y el conductor 34, además de que los planes de vida de ambos eran muy distintos, pues ella no deseaba convertirse en madre, mientras que Daniel ya proyectaba formar una familia.

“Le tengo un cariño súper especial. Bisogno es para mí de los hombres más importantes, que más quiero, admiro, respeto, me hace reír”, dijo Andrea Escalona en septiembre pasado cuando se integró a El Cuarentenorio cómico, puesta en escena en la que ambos comparten créditos.

“Duramos como un año, él viajaba con mi familia y conmigo, pero de repente un día me dice: ‘cuando tú y yo tengamos nuestros hijos’, y yo así de ‘no, espérame, yo tengo 21 años, yo no quiero tener hijos’,: dije ‘qué hago aquí? Tú vas para un lado, yo me la estoy pasando bien, pero me falta mucho por vivir. Corto a Daniel queriéndolo mucho. Fue la primera vez que me rompieron el corazón de verdad”, confesó Escalona en una entrevista realizada por la periodista Mara Patricia Castañeda en enero.

La conductora ha revelado que la orientación sexual de su ex pareja es un tema que merece reserva y respeto (Fotos. @andyescalona_ / IG.- @bisognodaniel / IG.)

Respecto a los rumores que siempre han involucrado a Daniel en el sentido de que ha sostenido relaciones amorosas con otros hombres, y a pesar de que existen fotos del periodista donde aparece muy cariñoso con un joven, Andrea Escalona reveló que para ella lo que su ex pareja haga con su vida sentimental no tiene relevancia y merece respeto.

“Conmigo siempre ha sido un tipazo. A mí no me importa lo que haga Daniel en su cama o su alcoba y es muy de él y su entorno. Si un día le tiene que dar una explicación a alguien es a su hija o quizá no, pero de ahí en fuera, creo que lo que cada quien haga en su cama o alcoba es suyo”, reveló en forma de defensa.

Asimismo detalló que el también actor siempre se ha dirigido a ella con lealtad: “Conmigo siempre fue un caballero. Es un tipo súper profesional, apasionado a la televisión, que le ha dado su vida y chamba a TV Azteca, a Pati, es muy leal. Es un buen amigo, es un buen hermano, un buen papá, un bien hijo. Es algo de la vida privada de Dani”, dijo la también cantante al recordar su pasado romance con el polémico personaje.

